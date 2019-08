Støttegruppen: – Vi er alvorlig bekymret for helsen til Frode Berg

Frode Bergs støttegruppe frykter at forhandlingene med Russland har kjørt seg fast, og understreker at norske myndigheter har et stort ansvar for å finne en løsning på saken og få nordmannen hjem.

– Både vi og familien er utålmodige. Vi vet det skjer noe i kulissene, men nå har gått nesten tre måneder, uten at noe har skjedd. Vi begynner å lure på om myndighetene er bekvemme med at han sitter der borte, i og med at det ikke kommer en løsning, sier Øystein Hansen i støttegruppen for Frode Berg.

Han påpeker at de har hørt fra norske myndigheter med tanke på Frode Bergs situasjon i fengselet, men de har ikke hørt noe om en forestående løsning.

– Vi vet at det forhandles, men noe må ha kjørt seg fast, og det må man klare å finne en løsning på. Når folk kommer seg til månen, må man klare å få en løsning på denne saken også, sier Hansen.

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.

Frode Berg nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen. Berg ble 16. april i år funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. Dommen ble ikke anket, og ble rettskraftig 29. april.

Bekymret for helsen

– Vi er alvorlig bekymret for helsen til Frode Berg, sier Øystein Hansen i støttegruppen.

– Han sitter i fengsel på ubestemt tid. Det ble først antydet at han kunne slippe ut i mai, men ingenting skjedde. Helsen hans blir verre. Uten at jeg vil gå i detaljer, kan jeg si at han medisineres for noe han ikke hadde tidligere, sier han.

– Vi vet at mannen blir traumatisert av å sitte der. Vi vet fra tidligere at folk som har sittet under sånne forhold har fått problemer i ettertid: Jo lenger en sitter under sånne forhold, jo større blir problemene.

Han påpeker at Frode Bergs familie har satt livene sine på vent, og at alt blir begrenset fordi de hele tiden må være i nærheten av en telefon i tilfelle noe skulle skje.

– Dette er en familie som føler seg som gisler i denne situasjonen. De får ikke vite noen ting, sier Øystein Hansen.

BEKYMRET: Øystein Hansen leder støttegruppen for Frode Berg. Han er bekymret for Frode Bergs helse og etterlyser fortgang i saken. Foto: Helge Mikalsen

– Seigpining

– Vi ønsker fortgang i dette her. Vi lurer på om norske myndigheter føler seg bekvemme med at han sitter der. Ønsker de i det hele tatt å få ham tilbake? Det er norske myndigheter som har fått han i denne situasjonen, da må de ta ansvar for å få han tilbake. Man forlater ikke folk på slagmarken, slik man har gjort nå, sier Hansen.

Han sier at støttegruppen forventer at Utenriksdepartementet, eller eventuelt Forsvarsdepartementet, tar initiativ overfor familien så de får klarhet i hva som foregår.

– Dette er en vanvittig ørkenvandring for familien. De har satt livene sine på vent. Vi kan bare prøve å sette oss inn i situasjonen de er i, sier Hansen og legger til:

– Norske myndigheter har et vanvittig ansvar og de må komme mer på banen for å få en løsning på saken. Sånn som vi opplever situasjonen nå, er det en seigpining av norske borgere og han som sitter fengslet i Russland, som norske myndigheter har ansvar for. Det er Erna som er på vakt nå, og det er hennes ansvar for at det blir snarlig løsning på dette, mener Hansen.

Pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet svarer følgende på utspillet fra Frode Bergs støttegruppe:

– Norske myndigheter ønsker å få Frode Berg tilbake til Norge. Dette er en krevende sak, og vi har forståelse for at det er en stor påkjenning for Frode Berg, hans familie og lokalsamfunnet i Kirkenes. Vi arbeider langs flere spor for å ivareta Frode Bergs interesser.

– Norge og Russland må bli enige

I forbindelse med rettssaken kom det fram at den russiske statsadvokaten på vegne av FSB knytter Berg til en operasjon der målet var å samle inn informasjon om utviklingen av nye ubåter til den russiske marinen.

Frode Bergs forsvarere har varslet at de vil sende en søknad om benådning til president Vladimir Putin. Søknaden er imidlertid ikke sendt, ettersom advokatene mener Russland og Norge først må bli enige om en løsning.

– Anklagen i saken er mot norske myndigheter, ikke Frode Berg som person, og går på at norsk etterretning har drevet en spionoperasjon mot Nordflåten. Derfor er det opp til myndighetene i Russland og Norge å finne en løsning på dette. Frode Berg har havnet i kryssilden, og blitt et gissel av situasjonen, sier advokat Brynjulf Risnes til VG.

Han understreker at forsvarerteamet til en hver tid vil legge seg på det sporet som tjener Frode Berg best.

– Vi anser at denne strategien har størst potensiale for å få Frode Berg raskt hjem. Det er ikke i hans interesse å starte noe solospill nå. Vi må selvfølgelig gjøre en ny vurdering dersom dette drar veldig ut i tid, sier Risnes.

– Godt tegn

Selv om Berg er dømt til å sone i en fengselskoloni, som gjerne ligger på øde steder langt fra Moskva, sitter han fortsatt i hovedstaden.

– Jeg har absolutt tro på at det er snakk om måneder, og ikke år, før det kan bli en løsning på saken. At han fortsatt sitter i varetektsfengsel, og ikke er sendt til en mer permanent fengselsinstitusjon, tolker jeg som et godt tegn, sier advokat Brynjulf Risnes.

Han forteller at advokatene ikke får noen informasjon om detaljene i dialogen mellom norske og russiske myndigheter.

– Vi har forståelse for at det i denne typen prosesser er nødvendig med et visst hemmelighold. I den grad vi kan bidra, regner vi med å bli kontaktet, sier advokat Risnes til VG.

