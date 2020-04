BEKYMRET: Politisjef for Københavns politi, Jørgen Bergen Skov (t.v) og operativ sjef i PET, Flemming Drejer. Her fra 2019. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Dansk mann pågrepet og siktet for terrorplanlegging

– Vi er ikke i tvil om at PETs innsats har gjort at vi har avverget et terrorangrep, opplyser politiet etter koordinert aksjon i København.

En mann ble torsdag pågrepet i København av hovedstadens politi og det danske sikkerhetpolitiet PET.

– Han er siktet for forsøk på terror. Han har blant annet forsøkt å skaffe seg skytevåpen og ammunisjon, opplyser Jørgen Bergen Skov, politisjef for Københavns politi under en pressekonferanse.

– Vi er ikke i tvil om at PETs innsats har gjort at vi har avverget et terrorangrep, sier Bergen Skov.

Politiet uttaler seg etter at de torsdag gjennomførte en koordinert politiaksjon på et ukjent sted i København, der mannen ble pågrepet.

– Vi ser at det er personer som har kapasitet og intensjon om å begå terror i Danmark, det er bekymringsverdig:

– Det er grunn til å tro at mannen har handlet alene, og han ser ut til å være motivert av radikal islamisme, opplyser Flemming Drejer, operativ sjef i PET.

PET utelukker ikke at den siktede kan ha planlagt flere terrorhandlinger. Mannen er siktet etter den danske terrorparagrafen.

Politiet ønsker ikke å opplyse om hva som var målet for det planlagte angrepet eller angrepene.

Mannen vil fremstilles for varetektsfengsling mandag.

I desember 2019 slo dansk politi til mot en rekke personer flere steder i landet i en omfattende antiterroraksjon.

Ifølge politiet er torsdagens pågripelse ikke tilknyttet den saken.

Danmarks justisminister Nick Hækkerup uttaler ifølge Ekstrabladet at den terrorsiktede muligens ville skyte mot sivile og politiet.

– Vi er av den oppfatning at han er inspirert av islamisme og at han ville begå et terrorangrep, eventuelt skyte mot folk og skyte mot politiet, sier Hækkerup i et intervju med Dansk TV 2 torsdag ettermiddag.

Publisert: 30.04.20 kl. 17:34

