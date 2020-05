IKKE SANT: Joe Biden nekter for at det fant sted noe overgrep mot Tara Reade i 1993. Foto: SAUL LOEB / AFP

Joe Biden avviser overgrepsanklagene

Etter å ha høstet kritikk gjennom flere uker, valgte Joe Biden omsider svare på spørsmål om hvorvidt det er sannhet i det Tara Reade hevder skjedde i 1993.

Reade var da en 29 år gammel kontoransatt i senatet på Capitol Hill, da Biden skal ha forgrepet seg på henne.

– Dette er ikke sant, noe slikt fant aldri sted, sier Joe Biden i en uttalelse gjengitt i The Washington Post. Deretter forberedte han seg på å besvare spørsmålene fra intervjuerne på det politisk TV-programmet, The Morning Joe Show på TV-kanalen, MSNBC.

Det er The Washington Post som gjengir en uttalelse fra Joe Biden hvor han benekter å ha begått overgrep mot Tara Reade. Nå skal amerikanske TV-seere endelig få Joe Bidens versjon av de dramatiske beskyldningene.

Tara Reade var en av ni kvinner som i april i fjor meldte fra at de hadde hatt ubehagelig opplevelser med senator Joe Biden. I mars i år sto Reade fram offentlig og fortalte at Biden angivelig hadde presset henne inn til veggen på et kontor og befølt henne. Dette skal ha skjedd inne på et kontor på Capitol Hill.

POLITISK STØTTE: Tidligere president Barack Obama har gitt sin politiske støtte til sin tidligere visepresident Joe Biden. Demokratene står samlet om Biden som utfordrer til president Donald Trump. Foto: Jim Young / X90065

– For Joe Biden er de veldig viktig at han klarer balansegangen mellom å støtte Metoo-bevegelsen, som demokratene har gjort seg til talspersoner for, samtidig som han kommer med en troverdig og god forklaring. Representanter for Bidens valgkamp har jo benektet beskyldningene mot ham, men for den tidligere visepresidenten er det viktig at han tar tyren ved hornene, og ikke tråkker i salaten. Noen han har gjort ved en del anledninger, sier Sofie Høgestøl, ekspert på amerikansk politikk.

Den tidligere visepresidenten, som nå etter alle solemerker blir Det demokratiske partiets presidentkandidat ved valget i november, har unngått alle spørsmål omkring saken. Dette har frustrert mange av hans partifeller, og gitt næring til påstanden om at Joe Biden har en tendens til å omgå ubehagelig spørsmål om sin opptreden om politiske beslutninger han har tatt, eller har bidratt til å støtte i sin tid om senator og visepresident.

Det knyttes stor spenning til hvordan Joe Biden vil svare og forsvare seg mot beskyldningene som ligger 27 år tilbake i tid. Den tidligere visepresidenten har stor støtte fra prominente navn i partiet.

Både senator Amy Klobuchar fra Minnesota og Kamela Harris, senator fra California, som begge deltok i primærvalgene for å bli demokratenes presidentkandidat, har vist til Joe Bidens iherdige arbeid for saker som omhandler kvinners rettigheter, blant andre ved å ha fått igjennom loven som forbyr «Vold mot kvinner».

Også majoritetslederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi har gitt sin støtte til den tidligere visepresidenten.

Publisert: 01.05.20 kl. 14:10

