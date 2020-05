CORONA-DØDSFALL: Siden slutten av mars har Anna Nachman hatt 25 jødiske begravelser i Stockholm som har vært coronarelaterte. Foto: ANDREAS BARDELL

De overlevde holocaust – nå dør de av covid-19

Den siste måneden har det lille, jødiske samfunnet i Stockholm hatt 25 coronadødsfall. Minst ti av dem var holocaustoverlevende.

Lyden av et nøkkelknippe kan påminne om tiden i fangenskap. Harde sko mot gulvet om marsjerende nazister. For en som overlevde holocaust kan dusjen minne om helvete i Auschwitz.

Det som for andre kan virke ubetydelig, kan for en overlevende trigge det de gikk igjennom under krigen.

I Sverige finnes et hundretall holocaustoverlevende. Mange av dem bor under ett og samme tak i det sørlige Stockholm, på det jødiske hjemmet.

Her utdannes personalet ikke bare i kunnskap om holocaust, men også hvordan de på best mulig måte kan ta hånd om de som overlevde det ufattelige. For med alderen kan redselen, angsten og minnene komme tilbake med full kraft.

En kunnskap som blir ekstra viktig i den urolige tiden vi befinner oss i.

– Vi spiser hele tiden

Bildet er uklart og hun insisterer på å sette tommelen foran iPad-kameraet. Min 92 år gamle farmor Cyla skal snart spise frokost og må nå venne seg til å bare se oss over nettet.

Hun har allerede i flere uker vært isolert på sin avdeling, og takket være det har smitten ikke kommet inn i hennes korridor.

ISOLERT: Helena Trus farmor Cyla Trus på det jødiske hjemmet i Stockholm i juni 2019. Foto: JERKER IVARSSON

Vårsolen skinner utenfor vinduet hennes, som vender ut mot hjemmets grønne bakgård. Men akkurat nå må hun oppleve den på avstand. Det er for risikabelt å forlate avdelingen og ta heisen ned.

– Man kan ikke gjøre annet enn å sitte stille og savne, sier hun. Det er klart at det er kjedelig, men det er jo forbudt å gå ut. Hva kan jeg gjøre?

– Du ser pigg ut?

– Ja, jeg ser bra ut, man spiser og har det bra. Vi spiser hele tiden, sier hun og ler.

Vant med å håndtere triggere

Etter andre verdenskrig ble farmor Cyla diagnostisert med blant annet «traumatisk nevrose». Til tross for at hun er en urolig, nervøs sjel, virker hun likevel å akseptere situasjonen. Jeg trodde at isolering og restriksjoner skulle komme til å påvirke henne mer med tanke på tiden i gettoen, tiden innestengt i en stall, tiden innestengt i en arbeidsleir.

– Det er kjedelige tider. Jeg er ikke urolig, jeg tar det som det kommer, sier farmor.

På hjemmet er personalet vant med å håndtere uro.

– Jeg syns at rår en fred og ro i huset. Vårt personal er vant med å håndtere triggere. Vi forklarer hvorfor vi trenger å ha sikkerhetsutrustning, for at de ikke skal risikere å bli smittet. Men vi skal for eksempel ikke ta på oss noe som ser ut som en gassmaske, det ville vært en forferdelig trigger. Vi fikk en gassmaske som var svart, og den ville vært skremmende. Vi har alt dette i vår bevissthet hele tiden, sier enhetssjef Kajsa.

TIDSVITNE: Helena Trus farmor Cyla Trus er oppvokst i Polen og overlevde holocaust. Foto: ANNA TÄRNHUVUD ANNTAR

Siden forteller hun om et spesielt møte den uken med min farmor. På vei til jobb plukket Kajsa med seg en bukett hvitveis til avdelingen.

– Så møtte jeg din farmor i døråpningen til matsalen, hun så på buketten jeg holdt i og bare skinte opp. Hun ble så lykkelig. Hun strakte armene ut etter vasen som om den var hennes. Nå står den på bordet der hun sitter og spiller kort med sine venninner og prater jiddisch. Om de ikke kan komme ut i naturen, må vi ta naturen til dem.

25 coronarelaterte dødsfall

I verden utenfor slås det alarm om fulle bårehus. Stockholmsfolk slikker vårsol en søndagsettermiddag på fulle uteserveringer. Politi som plukker ned naziflagg som er heist rundt om i Skåne og kjendiser som danser i «Let’s dance». Over hele verden kommer rapporter om holocaustoverlevende som har gått bort på grunn av det nye coronaviruset, blant annet i Israel og USA.

I Sverige har de jødiske begravelsene avløst hverandre. Anna Nachman er ansvarlig for de jødiske begravelsene for den jødiske menigheten. Ifølge tradisjonen skal en avdød helst begraves innen 24 timer.

Forkleet rasler mens hun ruller ut kisten i det svale kapellet. Hun spikrer igjen lokket og legger den sorte fløyelsduken over den enkle sponplaten. Siden slutten av mars har hun hatt drøyt 25 jødiske begravelser av bekreftede covid-19-tilfeller. Hun forteller at min ti av de avdøde var holocaustoverlevende.

SISTE REISE: Anna Nachman forbereder en begravelse i det jødiske kapellet ved den jødiske gravplassen i Stockholm. Foto: ANDREAS BARDELL

Tauba Katzenstein overlevde Auschwitz, men ikke covid-19. Et av flere vitner som har betydd mye for det kollektive minnet av holocaust.

– En stund ringte det i telefonen min hele tiden, det var en dag da det døde fire personer på samme dag. Det var kjempemye, men nå er det roligere.

De fire siste årene har Anna Nachman begravd minst en holocaustoverlevende i måneden. Bare i år har hun begravd omkring 15 vitner, som ikke var ofre for coronaviruset.

– Vi er på tampen nå. De er ikke så mange øyenvitner igjen, for de har ofte høy alder. Men coronaviruset har påskyndet det.

«Ekstreme dødstall»

Til tross for at det jødiske hjemmet innførte besøksforbud for pårørende lenge før den svenske regjeringens nasjonale forbud i slutten av mars, kom det nye coronaviruset inn på sykehjemmet. Mange har frisknet til, men drøyt ti har gått bort.

– Da vi innførte forbudet føltes ikke situasjonen så alarmerende, men at vi tok i litt ekstra. Det var ikke så tydelig som det senere ble da så mange ble dårlige. Jeg opplever ikke at vi fikk det tydelige signalet fra myndighetenes hold, sier Jan-Erik Levy, styreleder for hjemmet.

Forløpet, akkurat som på andre sykehjem rundt om i landet, gikk fort.

– Det var ganske mange som ble syke på akkurat samme måte og tidspunkt. Men nå har vi stoppet det. Det har vært et fryktelig press. Men jeg beundrer personalet som har stått på. Selv mange i personalet er blitt syke, sier han.

FRISK: Cyla Trus fotografert på det jødiske sykehjemmet i Stockholm i juni 2019. Foto: JERKER IVARSSON

– Jeg tror ikke at vi er verre berørt enn andre sykehjem, men det gjør ingen forskjell. Det er jo ille nok, det er ekstreme tall på dem som har dødd. Jeg føler ikke at vi har gjort noe feil i håndteringen, sier Jan-Erik Levy.

Hvordan smitten tok seg inn, er det ingen som vet. Ikke heller nøyaktig hvor mange av dem som har dødd som er holocaustoverlevende. Ifølge styreleder Levy fører de ingen statistikk over hvilke av de drøyt 75 beboerne på hjemmet som har overlevd folkemordet og ikke. Det er ikke alle som vil fortelle om sin bakgrunn, og det er ingen tvang å måtte fortelle.

– Jeg vil anslå at mellom 50 og 75 prosent av dem som bor på hjemmet er overlevende, men det er vanskelig å si eksakt, det forandres jo hele tiden, sier han.

Ingen nye smittede

På det nåværende tidspunkt er det kun én av beboerne som fortsatt bærer på smitten, men som er på bedringens vei. Med hjelp av hjemmetester kan personal med symptomer testes med en svelg- og halsprøve, som viser om man bærer på covid-19. De tar også antistofftester.

Presset begynner langsomt å lette.

– Men vi slapper ikke av for det, vi har godt meg beskyttelsesutstyr og sikkerhetstenkning. Vi er snarere beredt. Mens de som har vært smittet har vært isolert på sine rom, har vi vært nøye med at de friske er ute i gården så mye som mulig. Det er en viktig del i å hindre smittespredningen. Nå planlegger vi musikkunderholdning og en grillfest. Livet fortsetter, sier Kajsa, enhetssjef på det jødiske hjemmet.

Kanskje er det for tidlig å ta noe på forskudd. Men vi må også våge å gripe tak i stundens lettelse.

Ingen nye smittede på flere uker nå. Våger vi noensinne å puste ut?

SKUESPILLER: Alexandra Rapaport. Foto: BJÖRN LINDAHL

Døde av covid-19

Akkurat som farmor kom Edmund Rapaport som 18-åring til Sverige som jødisk flyktning fra Polen. Store deler av hans slekt ble drept av nazistene under holocaust.

Når man leser Instagram-innlegget til hans datter, skuespilleren Alexandra Rapaport, er jeg ikke den eneste som kan få en følelse av hennes sorg etter hans bortgang. Covid-19, har tatt ytterligere et liv.

«Mitt fundament. Mitt tak og mine vegger. Hva er verden uten deg. Hvem er jeg nå?»

«Vår store eik har falt. Pappa. Verdens beste pappa.»

Alexandra Rapaport setter punktum for det lange innlegget med et rødt hjerte. For samtidig som vi har mistet enda et vitne, er det fremfor alt et barn som har mistet sin elskede pappa.

Oversatt fra svensk av Stian Eisenträger.

DØD: Skuespilleren Alexandra Rapaports innlegg etter at hennes pappa Edmund Rapaport døde av covid-19. Foto: Skjermdump

Publisert: 03.05.20 kl. 03:29

