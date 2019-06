NEDKJØLING: Folk bader i Trocadero-fontenen ved Eiffeltårnet i Paris fredag. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Europa svetter i hetebølgen: – Helt eksepsjonelt at rekorden blir slått så tidlig på året

Den ene varmerekorden slo ut den andre i Frankrike fredag ettermiddag. Offentlige svømmebasseng holdt åpent ekstra lenge for å hindre at folk fikk heteslag i varmen.

Gunn Kari Hegvik

NTB

I Frankrike ble det satt varmerekord med 45,1 grader rett etter klokken 15 fredag. Rekorden ble satt i Villevielle ved Montpellier, ifølge den franske værtjenesten Meteo-France. Dette er en varmegrad mer enn den forrige rekorden fra 2003.

– At den rekorden blir slått så tidlig på året, er helt eksepsjonelt, sier meteorologen Christelle Robert.

Men rekorden sto ikke lenge: Rett etter klokken fire ble det målt 45,8 grader i Gallargues-le-Montueux, en småby like ved.

Og rett etter tippet temperaturen opp til 45,9 grader, ifølge den franske værtjenesten Meteo France på Twitter.

Det er ventet at temperaturen skal holde seg høy gjennom helgen.

SJØBAD: Barn stuper i Middelhavet utenfor Marseille sør i Frankrike, for å få en pause fra hetebølgen i området. Foto: Claude Paris / TT NYHETSBYRÅN

Håper å unngå høye dødstall

Under den forrige hetebølgen, for 16 år siden, døde 15 000 personer i Frankrike, skriver NTB. For å unngå at det skal skje igjen, stengte myndighetene 4000 skoler fredag og offentlige svømmeanlegg og parker fikk utvidet åpningstid, ifølge CNN.

Myndighetene har kjølt ned rom i offentlige bygg, som folk kan komme å oppholde seg i. Det har også blitt satt opp sprinkleranlegg med vann i gatene.

Franske myndigheter har innført rødt farevarsel i et område nær Avignon i Rhône-dalen. Det samme er gjort i tre andre områder, ifølge NTB. Faregraden er den høyeste på skalaen. I Paris, Lyon, Marseille og Strasbourg har myndighetene forbudt de mest forurensende bilene å legge ut på veien, skriver NTB.

Innfører kjøreforbud

Motorveioperatører deler ut vann til bilister og gir råd på både fransk og engelsk til turister. Det statlige jernbaneselskapet SNCF oppfordrer passasjerer til å avlyse eller utsette reiser, og tilbyr fram til søndag full refusjon eller gratis bytte til nye billetter.

Statsminister Édouard Philippe ber folk utvise forsiktighet under det han kaller en «usedvanlig tidlig og usedvanlig intens» hetebølge.

Advarer folk mot å ta for lett på varmen

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn ber folk ta forholdsregler og mener mange tar for lett på farene ved ekstrem varme.

Hun viser til at folk fortsatt etterlater barn i parkerte biler og legger ut på joggeturer når sola steiker som varmest, stikk i strid med myndighetenes råd.

– Slik varme er farlig for alle, og ved fysisk aktivitet utendørs kan den være drepende, sier landets helsedirektør Jerome Salomon.

Under hetebølge i 2003, døde 70 000 i hele Europa. På den vanligvis så fuktige og gjørmete musikkfestivalen, Glastonbury i Somerset sørvest i Storbritannia, delte arrangøren ut solkrem og vann til festivaldeltagerne, etter at det allerede fredag ble målt 28 grader.

MUSIKKFESTIVAL: Festivaldeltagerne kunne bytte ut gummistøvler med sommerklær i Somerset, hvor Glastonbury-festivalen blir arrangert i helgen. Foto: Joel C Ryan / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge britiske Daily Mail er det ventet over 30 grader i løpet av festivalen. Den forrige varmerekorden under festivalen ble satt i 2017, med 31.2 grader, ifølge avisen.

Antent av hestemøkk

Spansk brannmannskap kjemper fortsatt mot flammene utenfor Barcelona. Hønsemøkk utløste en skogbrann i Catalonia torsdag. De høye temperaturene gjorde at møkka selvantente sørvest for Barcelona.

Enkelte deler av Tyskland opplever vannmangel, og i de hardest rammede områdene av landets mest folkerike delstat Nordrhein-Westfalen vanker det bøter på nærmere 10.000 kroner for dem som blir tatt i å vanne plenen.

