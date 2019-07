DRAMATISK: Det vil være en tragedie om Amazonsasfondet legges ned, mener Regnskogfondet. Foto: Reuters/NTB Scanpix

Medier: Brasils miljøminister sier at Amazonasfondet kan bli lagt ned

Brasils miljøminister Ricardo Salles sa etter et møte med norske myndigheter at det er en fare for at Amazonasfondet kan nedlegges, ifølge brasilianske medier.

NTB

Nå nettopp







– I teorien er det mulig, sa Salles under en pressekonferanse etter et møte onsdag med både norske og tyske myndigheter, skriver blant andre Folha São Paulo.

Salles holdt et møte med Norges ambassadør i Brasil Nils Martin Gunneng, skriver avisen. Miljøministeren ble utnevnt av president Jair Bolsonaro, som har fått kritikk for å ha det mange mener er miljøfiendtlig politikk.

– Det kan være dramatisk. Ryker fondet, vil det være en tragedie for regnskog og urfolk, og det største tilbakeslaget for den norske regjeringens klima- og skogsatsing noensinne, skriver generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet i en e-post til NTB.

Amazonasfondet er et organ under den brasilianske utviklingsbanken BNDES, satt opp for å ta imot regnskogspengene fra utlandet og fordele dem på prosjekter for å hindre avskoging.

Norge har hittil utbetalt 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet over en tiårsperiode hvor avskogingen i Brasil har falt betydelig. De siste årene har imidlertid avskogingen begynt å øke igjen.

Publisert: 04.07.19 kl. 02:19