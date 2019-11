OVERLEVERT HER: På grenseovergangen Morskoje-Nida mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad. Her sett fra litauisk side. Foto: Neringa Tours

Slik var den hemmelige Frode Berg-operasjonen: Krysset grensen her

VILNIUS/OSLO (VG) Etter nesten to år i russisk fengsel ble Frode Berg utlevert til norske myndigheter i Litauen. Nå kan VG fortelle om den hemmelige ferden mot frihet gjennom sanddynene på det lange, smale neset mellom Kaliningrad og Litauen.

Fredag var det klart at Frode Berg er fri etter å ha sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje. En spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland ble redningen for Berg.

Etter overleveringen skal 64-åringen befinne seg i Vilnius, og statsminister Erna Solberg har uttalt at han vil «komme til Norge så snart det er praktisk mulig».

VG har vært i kontakt med kilder tett på prosessen og kan nå fortelle detaljer om hvordan utvekslingen foregikk.

LANG OG SMAL: Frode Berg krysset grensen mellom Kaliningrad og Litauen ved grensestasjonen på Den kuriske landtunge. Foto: A.Savin / WikiCommons

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter til VG at overleveringen fant sted ved grenseovergangen Morskoje-Nida. Grensen mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad ligger midt på Den kuriske landtunge, et 98 kilometer langt nes der sterk vind skaper store sanddyner. På sitt smaleste er landtungen kun 400 meter bred.

Før de krysset grensen fikk Berg og de to litauerne opplest benådningen, får VG opplyst. På andre siden av grensen ble han tatt imot av blant annet Karsten Klepsvik, Norges ambassadør til Litauen.

Et smalt stred skiller Den kuriske landtunge og havnen i den litauiske byen Klaipėda. Vanligvis går reisen fra fastlandet til landtungen med bilferge. Det er ukjent hvordan Frode Berg ble fraktet over stredet, men VG har fått opplyst at utvekslingen ikke skal ha involvert noen bro.

VG var fredag kveld i kontakt med grensekontrollen på litauisk side, som viste til at de ikke har lov til å uttale seg til mediene.

SPIONDØMT: I april ble Frode Berg dømt til 14 års fengsel i Moskva. Her sin russiske forsvarer Ilja Novikov. Foto: Jørgen Braastad

Ble fløyet til Kaliningrad

VG får opplyst at Frode Berg ble fløyet fra Moskva til Kaliningrad sammen med de to spiondømte litauerne, og overlevert på grensen til Litauen. Det er uklart om han ankom Kaliningrad fredag eller torsdag.

Området er sikkerhetspolitisk betent. Et av fryktscenarioene til Litauen har vært at Russland skulle finne på å okkupere deler av deres territorium, for å lage en landkorridor mellom eksklaven og Hviterussland, som er en nær alliert av stormakten i øst.

En eksklave er ett landområde som ikke henger sammen med landet det tilhører, i dette tilfellet Russland.

Som en del av utvekslingsavtalen har Russland løslatt de to litauiske spionene Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

Den nasjonale sikkerhetsdirektøren Darius Jauniskis opplyste på en pressekonferanse fredag at både Frode Berg og de to litauerne ble overlevert på Litauens grense. Det skjedde etter nøye planlegging og med støtte fra litauiske offiserer.

Mellom Polen og Litauen ligger den russiske eksklaven Kaliningrad:

Møtte advokat i Vilnius

Som VG skrev fredag, skal Frode Berg selv, for omtrent en måned siden, ha blitt orientert om at en utlevering kunne være nært forestående. Men han skal ikke ha visst hva som konkret skulle skje, før han ble hentet i fengslet.

Torsdag denne uken ble han benådet, fortalte statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag kveld. Samme dag sørget norske myndigheter for at Bergs norske advokat Brynjulf Risnes ble fløyet til Vilnius. Dette fordi man ønsket at Berg skulle møte noen han har en relasjon til og tillit til. Risnes bekrefter overfor VG at han reiste til Litauen torsdag kveld.

Samme dag kom Bergs kone Anita og datteren Christina til Oslo.

KRYSSET GRENSEN HER: Litt over halvparten av Den kuriske landtunge tilhører Litauen, resten tilhører Russland.

Får millioner av Norge

Grenseovergangen Morskoje-Nida ligger under syv mil fra flyplassen i Kaliningrad.

Både på russisk og litauisk side er deler av landtungen nasjonalpark. Strendene langs nordkysten av landtungen er et populært reisemål for turister i de varme sommermånedene, men på litauisk side er det kun 2500 fastboende, ifølge nettsidene til Kursiu nerija-nasjonalparken.

Nettsidene er opprettet i forbindelse med et UNESCO-prosjekt for Den kuriske landtunge og Vega-øyene i Nordland, som er finansiert av norske EØS-midler. Litauen er den sjette største mottageren av EØS-midler, som i hovedsak er norske penger. Litauen mottar 117,6 millioner euro i EØS-midler mellom 2014–2021.

– Norge vil forbli takknemlige ovenfor Litauen, sa statsminister Erna Solberg fredag kveld.

På spørsmål fra VG svarte Solberg at Norge ikke har gitt noen gjenytelse til Litauen, men at hjelpen var et resultat av de to landenes gode forhold.

