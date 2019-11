DØMT TIL DØDEN: Rodney Reed, her i retten i Bastrop i Texas i oktober 2017. Foto: Ricardo Brazziell / Austin American-Statesman/AP

Dødsdømt får henrettelse utsatt etter nye beviser

Rodney Reed (51) skulle henrettes neste uke for voldtekt og drap på 19-årige Stacey Stites for over 20 år siden. Nå er henrettelsen utsatt på ubestemt tid, etter at flere kjendiser og politikere har engasjert seg i saken.

Det var i april 1996 Stacey Stites ble overfalt, voldtatt og drept i Texas. Nesten ett år senere ble 29-årige Rodney Reed arrestert.

Han fikk en dødsdom på bakgrunn av DNA-match med sæd funnet i Stites.

Rodney har hele tiden hevdet sin uskyld, og har forklart at han var i et frivillig seksuelt forhold med 19-åringen. Han ble dømt av en jury bestående av kun hvite personer, noe de som fremmer hans sak mener er relevant.

Fredag anbefalte Texas Board of Pardons and Paroles, som vurderer prøveløslatelser og benådninger, at Reed får henrettelsen ved giftsprøyte utsatt i 120 dager, ifølge CNN. Timer senere kom nyheten om at ankedomstolen i Texas har vedtatt å utsette henrettelsen på ubestemt tid.

Etter planen skulle Reed, som er en av 215 fanger som venter på dødsstraff i Texas, henrettes onsdag 20. november.

– Det renner tårer nedover kinnene mine, sa en av Reeds advokater, Andrew MacRae, til New York Times da han hørte om den mulige utsettelsen.

Det er organisasjonen The Innocence Project som har jobbet for Reeds sak. De går gjennom gamle saker og prøver å avdekke justismord, og hevder de har nye bevis som vil renvaske Rodney og i stedet implisere Stites daværende forlovede – en politibetjent som i 2008 ble dømt for å ha kidnappet en annen kvinne.

DEMONSTRERER: Brittani Smith er blant dem som har protestert mot henrettelsen av Reed. Her avbildet i Bastrop i Texas 13. november. Foto: Nick Wagner / Austin American-Statesman/AP

Nye vitnemål fra naboer, kolleger og bekjente av Stites og forloveden skal beskrive forholdet deres som voldelig og vanskelig. Forloveden var aldri siktet i saken. Hans advokat sier vitnemålene mangler kredibilitet.

Saken skal nå opp for en prøvedomstol.

– Nå får vi endelig en mulighet til å fremme denne saken i retten, slik at det kan bli avgjort at han ikke har gjort noe kriminelt, sier advokat Bryce Benjet til New York Times.

På hjemmesiden for Reeds kampanje har over 2,9 millioner mennesker signert en underskriftskampanje for å få ham løslatt. Kjendiser som Beyoncé, Kim Kardashian og Rihanna har engasjert seg i saken.

Ifølge The Innocence Project ble drapsvåpenet aldri testet for DNA. De hevder også at krimtekniske eksperter har innrømmet feil i sine vitnemål.

Utsettelsen kommer etter at kongressmedlem Michael T. McCaul skrev til løslatelsesnemnda og guvernøren i Texas og ba dem utsette henrettelsen til nye bevis har kunnet bli vurdert. Også Texas-senatoren Ted Cruz har engasjert seg i saken.

Publisert: 16.11.19 kl. 04:37







