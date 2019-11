Tre døde og tre skadet i skyting på California-skole

Skyteepisoden skjedde på Saugus High School i Santa Clarita, nord for Los Angeles. En elev ved skolen skjøt fem medelever før han skjøt seg selv.

Det kom lenge motstridende meldinger om antall sårede. Henry Mayo-sykehuset oppga på Twitter at de hadde tatt imot fire personer, hvorav tre var kritisk skadet. Politiet gikk ut med at minst fem personer var rammet.

NBC skriver at skolen har cirka 2300 elever. Skolen ligger rundt 6,5 mil nord for Los Angeles sentrum.

På en pressekonferanse like før klokken 21 torsdag kveld norsk tid, opplyste politiet at de ankom den videregående skolen 07.40 lokal tid, etter å ha fått første melding 07.38. Da fant de seks elever med skuddskader på skolens område.

Disse ble vurdert etter skadeomfang og fraktet til sykehus. På sykehuset ble deretter én av guttene identifisert som den mistenkte skytteren.

– Mistenkte er en 16 år gammel mann som har bursdag i dag. Våpenet han brukte ble funnet på åstedet. Det var en 45.kaliber semiautomatisk rifle, sier leder for sheriffens drapsavsnitt, Kent Wegener.

Én av ofrene, en 16-årig jente, døde av skadene senere på morgenen. De øvrige er to jenter på 14 og 15 år og to gutter på 14 år.

21.11 tvitret sheriffen at de mens pressekonferansen pågikk fikk beskjed om at en av de mannlige elevene også var omkommet av skadene.

Like over 23 kom meldingen om at den andre 14-årige gutten også hadde dødd, ifølge ABC News. Den mistenkte var da fremdeles i live i alvorlig tilstand.

– Etterforskere har gjennomgått videoer som viser mistenkte dra fram våpenet fra ryggsekken og skyte elever før han skjøt seg selv, sier Wegener på pressekonferansen.

Uklare meldinger

Etter cirka en times jakt på den mistenkte gjerningspersonen, kom meldingen om at mistenkte skulle være under kontroll og «ikke lenger en trussel», ifølge politikilder til MSNBC.

Dette kom etter at flere medier meldte at mistenkte skulle være død.

Ifølge LA Times ble den mistenkte beskrevet som en 15-årig gutt med svarte klær og en svart lue. CNN skrev at sheriffen tror den mistenkte er elev ved skolen.

Sheriffen skrev på Twitter at de tror det bare er snakk om én mistenkt og lokalt politi ba folk holde seg unna området.

På rekke med hendene i været

Direkte helikopterbilder fra området viste ifølge LA Times ungdommer på rekke med armene i været. Flere elever ble plassert på bårer på skolens parkeringsplass, og fraktet til sykehus.

Foto: KTTV-TV

Dronebilder fra CNN viste et øde skoleområde med mange etterlatte skolesekker strødd langs fortauet.

BBC skriver at skytingen inntraff «minutter før skolen startet» Ifølge CNN hørte to sivile politifolk lyden av skudd fra klokken 7.25, og begynte å undersøke.

Sheriffen har opprettet et møtested for elever og foreldre, og foreldre blir bedt om å holde seg unna selve området.

President Donald Trump følger med på meldingene om skytingen, ifølge pressesjef Judd Deere.

Også FBI er involvert i etterforskningen av hendelsen.

