Flere skadet i skyting på California-skole

Skyteepisoden skjedde på Saugus High School i Santa Clarita, nord for Los Angeles. Ingen er så langt pågrepet.

Det kommer ulike meldinger om antall rammede. Henry Mayor Newhall-sykehuset oppgir på Twitter at de har tatt imot to kritisk skadede personer, og at tre andre personer er på vei til sykehuset.

Dette stemmer med politiets foreløpige anslag om fem rammede.

Ingen er så langt pågrepet, men politiet skriver på Twitter at de jakter en asiatisk mann eller gutt med mørke klær. Ifølge LA Times beskrives den mistenkte som en 15-årig gutt med svarte klær og en svart lue. CNN skriver at sheriffen tror den mistenkte er elev ved skolen.

Alle skolene i området er sperret av og lokalt politi ber folk holde seg unna området.

På rekke med hendene i været

Direkte helikopterbilder fra området viser ifølge LA Times ungdommer på rekke med armene i været. Flere elever skal ha blitt plassert på bårer på skolens parkeringsplass, og fraktet til sykehus.

Sheriffen i Los Angeles opplyser til LA Times at de første meldingene om skytingen på skoleområdet kom rundt klokken 07.40. De skriver også at minst én person ble funnet såret på skolens musikkrom. Flere sårede skal også ha fått behandling på skolens område.

En far forteller til CBS News at datteren hans og 50 andre skal være låst inne på musikkrommet, og at han kommuniserer med datteren via tekstmelding.

President Donald Trump følger med på meldingene om skytingen, ifølge pressesjef Judd Deere.

NBC skriver at skolen har cirka 2300 elever. Skolen ligger rundt 6,5 mil nord for Los Angeles sentrum.

