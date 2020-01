«USAs mest forhatte mamma» 11 år etter frifinnelsen: – Jeg sover godt

Casey Anthony festet etter at datteren forsvant og løy for politiet. «Alle» trodde hun ville bli dømt for å ha drept toåringen Caylee. Dette er historien om en av USAs mest omtalte rettssaker – og livet til den drapsanklagede moren 11 år etterpå.

Kari Mette Hole

For mindre enn 10 minutter siden

Flere artikler