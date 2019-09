FÅR KRITIKK: Storavisen New York Times får krass kritikk for sin håndtering av de nye anklagene mot Brett Kavanaugh. Foto: Angela Weiss / AFP

Derfor er New York Times i hardt vær etter Kavanaugh-saken

Etter å ha publisert en artikkel med nye anklager mot høyesterettsdommer Brett Kavanaugh, har avisen New York Times selv blitt involvert i en mediestorm.

Forrige lørdag publiserte New York Times en artikkel med et utdrag fra to av sine journalisters nye bok «The Education of Brett Kavanaugh: An Investigation».

Der skriver de blant annet om Deborah Ramirez, en kvinne som tidligere har stått frem med sin historie om Brett Kavanaugh på Yale University på 1980-tallet.

Utdraget nevner også en hendelse som ikke har blitt omtalt tidligere, hvor Kavanaugh beskyldes for et seksuelt overgrep på en annen universitetsfest – omtrent på samme tid.

Førte til sterke reaksjoner

Journalistene skriver at den sistnevnte historien kommer fra en av Kavanaughs tidligere klassekamerater, Max Stier. Ifølge artikkelen har Stier varslet både senatorer og FBI om hendelsen, men FBI etterforsket den aldri, og Stier har nektet å kommentere saken offentlig.

Journalistene har fått historien fra to ikke-navngitte personer, som igjen skal ha fått den fra Stier selv.

Artikkelen førte til sterke reaksjoner fra både publikum og demokratene, og flere har bedt om at Kavanaugh burde bli stilt for riksrett for å ha løyet under sine høringer før han ble godkjent som høyesterettsdommer. Tirsdag ba en av demokratenes presidentkandidater, Kamala Harris, om en ny granskning av høyesterettsdommerens fortid.

Nå får imidlertid New York Times selv skarp kritikk for artikkelen.

Dette er kritikken mot avisen

Dagen etter at den ble publisert, oppdaterte New York Times saken med en merknad. Der skriver de følgende:

– En tidligere versjon av denne artikkelen, som er et utdrag fra en kommende bok, manglet et element fra bokens beretning angående en påstand fra en Yale-klassekamerat om at venner av Brett Kavanaugh dyttet penisen hans inn i hånden til en kvinnelig student på en universitetsfest. Boken forteller at den kvinnelige studenten nektet å bli intervjuet, og at vennene hennes sier at hun ikke husker hendelsen. Denne informasjonen har nå blitt lagt til i artikkelen.

Denne merknaden har ført til at avisen selv har blitt gjenstand for debatt i forbindelse med Kavanaugh-saken.

Flere stiller nå spørsmål om hvilke andre eventuelle detaljer New York Times har unnlatt fra artikkelen. Andre, som for eksempel president Donald Trump, har brukt merknaden til å forkaste hele artikkelen som løgn:

Natt til onsdag kom han med et nytt stikk mot avisen:

– Har ikke råd til mangelfull journalistikk

USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitet i Bergen sier til VG at New York Times har fått seg en del riper i lakken de siste årene, blant annet fordi de har måttet gå ut med flere rettelser og beklagelser.

– Kavanaugh-utnevnelsen vil forbli kontroversiell, og mediedekningen av den omstridt, fordi den kan ha store følger for abortrettighetene i fremtiden. Det fører til at pressen raskt får mistanke mot seg om de begår feil. New York Times har derfor ikke råd til mangelfullt journalistisk arbeid som forsterker anklagene om politisk kampanjejournalistikk, sier han.

Mjelde forklarer at mens vi i Norge har gått fra å ha partipresse til en politisk nøytral presse, går utviklingen i motsatt retning i USA.

– Selv om mediene generelt ikke er systematisk forutinntatt mot noen av partiene, har vi sett en tendens mot mer aktivistisk journalistikk som skal sette sakene i politisk kontekst.

For eksempel merker han forskjell på CNN og New York Times fra Obamas tid til Trumps tid.

– Skillet mellom kommentarstoff og nyhetsstoff er ikke alltid veldig tydelig – selv om begge ofte produserer veldig solid politisk journalistikk, forteller han.

Mjelde mener det er viktig å ta med at leseren ofte er mer forutinntatt enn pressen selv i en diskusjon om hvorvidt pressen har en politisk agenda.

Publiserte støtende tweet

Oppdateringen i artikkelen er ikke det eneste elementet New York Times har fått kritikk for i Kavanaugh-saken.

Ifølge Vox delte debattavdelingen i New York Times først artikkelen på Twitter, sammen med følgende tekst:

– Å få en penis dyttet opp i ansiktet under en fyllefest på universitetet kan kanskje virke som harmløs moro. Men da Brett Kavanaugh gjorde det mot henne, sier Deborah Ramirez, bekreftet det bare at hun ikke hørte hjemme på Yale i utgangspunktet.

Etter å ha fått massiv kritikk for tweetens ordlyd, valgte avisen etter hvert å slette den.

De skrev også at tweeten var upassende og støtende, noe de beklaget:

– Avsløringen ble «begravd»

I tillegg får avisen kritikk for at den nye overgrepsanklagen mot Kavanaugh – altså den som ikke allerede var kjent i mediene – ikke ble nevnt før det ellevte avsnittet i artikkelen.

Flere samfunnsdebattanter mener at den nye historien er en stor avsløring i seg selv, og at avisen burde ha fått den frem i en separat artikkel. I stedet ble den altså «begravd» i en artikkel hvor Deborah Ramirez’ historie var hovedpoenget.

Avisen kritiseres også for å ha publisert artikkelen i meningsseksjonen, og ikke i nyhetsseksjonen.

New York Times’ debattavdeling svarer følgende på denne kritikken:

– Bokutdraget ble publisert i «the Sunday Review», en avisseksjon som inkluderer både nyhetsanalyser og debattinnlegg. Seksjonen publiserer ofte utdrag fra bøker som er blitt skrevet av Times-journalister.

