LETTET: Mavis Eccleston etter at hun ble frifunnet for drap på ektemannen Dennis. Foto: PA Wire

Mavis (80) frikjent for barmhjertighetsdrap

Mavis Eccleston (80) brast i gråt da hun ble frikjent for barmhjertighetsdrap på ektemannen Dennis (81).

Nå nettopp







Det britiske ekteparet besluttet å ta sine liv, etter at han fikk uhelbredelig tarmkreft. Dennis døde, men Mavis overlevde etter at familiemedlemmer fikk henne til sykehus.

Den 80 år gamle enken fortalte retten i Stafford hvordan hun tok farvel.

Hun kysset ektefellen på hodet og hørte ham si «god natt, kjære».

les også Ropstad kritisk til utredning av aktiv dødshjelp

– Det neste jeg husker, er at jeg var på sykehuset, fortalte Mavis Eccleston i retten, ifølge BBC.

Ønsket ikke medisinsk behandling

Etter at kreften ble diagnostisert som uhelbredelig i 2015, besluttet Dennis at han ikke lenger ønsket annen behandling enn smertelindring.

Den tidligere gruvearbeideren ga også beskjed om han ikke ville gjenopplives av av medisinsk personell.

les også Knut Ove (46) hadde ALS: Her får han oppfylt sitt siste ønske

Retten fikk høre at Dennis kysset hånden til sin livsledsager, etter at hun lovet å etterkomme hans ønske om å dø. Hun sa at han mer eller mindre tryglet om hennes hjelp til å ta sitt liv.

Hun skrev et 14 sider langt brev til barna, om at de ikke ønsket å leve mer på grunn av svak helse og trakassering i nabolaget.

Mavis Eccleston mellom sønnen Kevin og datteren Joy utenfor retten i Stafford i England. Foto: PA Wire

Mavis sa at ektemannen visste svært godt hva som skulle skje.

– Det var en gjensidig forståelse mellom oss. Han måtte fortelle meg hva jeg skulle gjøre, fortalte kvinnen i retten.

Gråt etter frikjennelsen

Familiemedlemmer fant dem hjemme i Huntington i Staffordshire 19. februar i fjor. Mavis fikk behandling på sykehuset og overlevde.

Dennis døde etter noen dager. Ekteskapet varte i over 60 år.

Etter to ukers rettssak ble Mavis denne uken frikjent både for overlagt og uaktsomt drap. Hun brast i gråt da lagretten kom med kjennelsen forrige onsdag.

Utenfor retten anmodet et av ekteparets tre barn, Joy Munns (54) om en endring i lovgivningen om aktiv dødshjelp.

– Slik at døende ikke er tvunget til å lide, legge planer i skjul eller utsette sine kjære for straffeforfølgelse om de hjelper dem, sa Munns.

Hun mener aktiv dødshjelp skulle vært tillatt i Storbritannia.

– Da ville far hatt valget om å få slutt på sine lidelser med medisinsk støtte og sine kjære rundt seg, sa ekteparets datter.

Moren sto ved hennes side da Munns sa at familien er lettet og takknemlig over at lagretten gjenkjente morens kjærlighet til faren.

– Våre foreldres kjærlighet til hverandre var så åpenbar, at sykehuspersonell skjøv sengene deres sammen, slik at de kunne holde hverandre i hendene gjennom pappas siste timer, sa Joy Munns.

les også Fransk pasient (42) død etter seks års diskusjon

Sarah Wootton, som leder organisasjonen Dignity in Dying – død med verdighet – mener den britiske lovgivningen om dødshjelp er utdatert.

– Så ingen annen utvei

– Derfor følte Dennis at hans eneste mulighet var å ta sitt liv bak lukkede dører. Han skulle aldri blitt tvunget til å ta en så drastisk utvei og Mavis skulle aldri ha vært satt i denne vanskelige posisjonen, uttaler Wootton.

Påtalemyndigheten ved statsadvokat Tony Badenoch sa ifølge The Telegraph at det lenge har vært offentlig debatt om aktiv dødshjelp.

– Men denne straffesaken og denne domstolen er ikke stedet for å løse dette spørsmålet, fremholdt statsadvokaten i retten.

Aktiv dødshjelp er heller ikke tillatt i Norge.

Publisert: 22.09.19 kl. 07:48







Mer om