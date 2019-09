NY KLIMAPROTEST: Det er varslet protester i hele verden fredag. Her fra Bangkok i Thailand. Foto: NARONG SANGNAK / EPA

Global klimaprotest: Lærere i New York City får ikke delta

Mens 1,1 millioner skoleelever i New York City får fri for å demonstrere i en ny klimaprotest i dag, er lærerne i byen utestengt fra å delta.

Ingvild Silseth

NTB

For mindre enn 10 minutter siden







Årsaken er at en slik deltagelse vil bryte med reglene som sikrer et politisk nøytralt læringsmiljø, skriver The New York Times.

Lærer Tannaz Fassihi ved Public School 10 i Brooklyn er en av dem som er utestengt. Hun har selv to barn som er elever ved skolen, og som brukte onsdagskvelden til å dekorere skilt og T-skjorter i forkant av en demonstrasjon i nabolaget Red Hook.

I går formiddag fikk Fassihi en e-post fra skoleadministrasjonen som informerte at de ansatte ikke får delta på demonstrasjonen.

– Det er så frustrerende. Jeg hadde vært så stolt og glad. Vi har snakket om hvordan hver stemme teller, om ytringsfrihet. Dessuten har vi ikke snakket om klimaendringer som et politisk spørsmål, men som et vitenskapelig faktum, sier hun til avisen.

Ansatte ved andre skoler skal også ha fått samme beskjed de siste dagene, ifølge The New York Times.

BER VOKSNE STREIKE: Fagorganisasjoner i en rekke land har i forkant av demonstrasjonene oppfordret sine medlemmer og ansatte til å delta sammen med ungdommen. Foto: NARONG SANGNAK / EPA

Ber voksne streike

Fredagens demonstrasjoner blir holdt i forkant av FNs klimatoppmøte førstkommende mandag. Her vil FNs generalsekretær António Guterres forsøke å presse verdens land til å legge fram mer konkrete planer for hvordan de skal nå sine klimamål.

Miljøaktivister har håpet at også flere voksne skal streike og protestere mot klimaendringene. Fagorganisasjoner i en rekke land har oppfordret sine medlemmer og ansatte til å streike sammen med ungdommen.

Protester verden over

Noen av de første demonstrasjonene ble holdt i Sydney og over 100 andre små og store byer i Australia. Også i en rekke øystater i Stillehavet er protestene i gang fredag morgen norsk tid.

I Thailand stormet over 200 ungdommer miljødepartementet og la seg ned for å spille døde, melder nyhetsbyrået Reuters.

I USA er det planlagt over 800 arrangementer i dag, mens det i Tyskland er varslet rundt 400.

Også flere steder i Norge er det planlagt demonstrasjoner.









SPILTE DØD: Ungdommer i Bangkok stormet miljødepartementet.

– Bør være på skolen

Demonstrasjonene blir gjerne omtalt som «den globale klimastreiken» ettersom de er inspirert av svenske Greta Thunberg. Hun startet protestbølgen da hun begynte å skulke skolen og sette seg foran Riksdagen hver fredag.

Etter hvert har Thunberg, som for tiden er i USA etter å ha krysset Atlanterhavet i seilbåt, fått med seg skoleelevene i flere land i protestbevegelsen «Fridays for Future».

Australias fungerende statsminister Michael McCormack mener imidlertid at elevene bør være på skolen.

– Denne form for demonstrasjoner bør holdes i helgen hvor det ikke forstyrrer næringsliv, der det ikke forstyrrer skoler, der det ikke forstyrrer universiteter, sier han.

– FORSTYRRENDE: En oppblåsbar klode var med under demonstrasjonen i Sydney. Australias fungerende statsminister Michael McCormack mener at protestene «kun er forstyrrende». Foto: Rick Rycroft / AP / NTB scanpix

Publisert: 20.09.19 kl. 09:02







Mer om