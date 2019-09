I TYRKIA: Magne (71) og Unni (69) Gudbjørgsrud fra Sande i Vestfold er på Oba Alania i Tyrkia og vet ikke hvordan reisen deres er påvirket av konkursen. Foto: Privat

Fortvilte passasjerer: Håper Ving rydder opp

– Vi har ikke hørt et pip fra Ving ennå, sier ekteparet.

Natt til mandag bekreftet verdens lengstlevende reiseoperatør at de går konkurs. Totalt 6000 nordiske reisende rammes av mandagens kanselleringer.

Magne (71) og Unni (69) Gudbjørgsrud fra Sande i Vestfold er på Oba Alania i Tyrkia.

– Vi kom ned på en Thomas Cook-maskin med 380 nordmenn, så vi er spent på hvordan Ving skal få alle hjem, sier Magne til VG.

– Vi er pensjonister og kan helt fint være et par dager ekstra, men vi synes synd på dem som må raskt hjem. Vi har ikke hørt et pip fra Ving ennå.

Informasjonssjef i Ving Siri Røhr-Staff forteller til VG mandag morgen at det er flere krisemøter på jobb, og at de prøver å få oversikt over situasjonen.

Røhr-Staff kan foreløpig ikke svare konkret på hvilke flyginger inn og ut av Norge som er påvirket, og hvor mange nordmenn totalt som er rammet av konkursen.

– Det vi jobber intenst med nå er å få gitt informasjon til de kundene som har innreise og utreise i dag, alt annet får komme i neste rekke, sier hun.

Ving varslet mandag morgen at de vil holde en pressekonferanse om situasjonen klokken 12 i dag. Kort tid senere kom det nye meldinger om at pressekonferansen er utsatt på ubestemt tid, skriver NTB.

– Ikke greit

Venninnene Gunhild Auset (57) og Sølvi Tørset (60) fra Trondheim kom til Gardermoen søndag. I dag skulle reisen gå videre til Hellas.

På flyplassen mandag morgen sjekket de inn og fikk bagasjelapper. Først da de kom inn til gaten fikk de beskjed om at flyet var kansellert.

– Vi fikk bare beskjed om at vi skulle stoppe og at flyet var kansellert, uten noe mer forklaring. Vi har fremdeles ikke fått en eneste beskjed fra reiseselskapet, sier Auset.

SKUFFET: Sølvi Tørset (f.v.) og Gunhild Auset er skuffet over Vings håndtering. De ble møtt av kansellert fly på Oslo Lufthavn. Foto: Marthe Småkasin Lien, VG

– Det er ikke greit. Det hadde vært greit å få beskjed straks de visste at selskapet var konkurs, og det visste de i natt, sier hun.

Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet over at ferieplanene nå ser ut til å gå i vasken.

– Jeg er veldig lei meg for at ferien er ødelagt. Dette er en tur vi har gledet oss til lenge, og det har vært organisering med jobb og familie. Det er ikke bare å skaffe en ny ferie, sier hun.

Nå håper venninnene at Ving rydder opp.

– Jeg håper at de kommer med et alternativ. Enten en alternativ flyreise dit vi skulle, eller en annen reise med avgang i dag.

Heidi Sørli (52) fra Aurskog Høland er på Arguineguín på Gran Canaria sammen med moren Ellen Bergeseter (74). Foto: Privat

– Bekymret

Heidi Sørli (52) fra Aurskog Høland er på Arguineguín på Gran Canaria sammen med moren Ellen Bergeseter (74).

– Vi skal hjem onsdag og er bekymret, siden vi ikke har hørt noen ting. Vi er på pakkereise med Ving og flyr med Thomas Cook. Reisen ned gikk helt som normalt, sier Sørli.

– Vi har hatt det fint så langt, med godt vær og alt. Nå håper vi at det løser seg med hjemreisen, sier Sørli til VG.

Fikser egen billett fra Mallorca

MALLORCA: Wiggo og Nina Oksvold fra Steinkjer. Foto: PRIVAT

Wiggo (56) og Nina (56) Oksvold fra Steinkjer er på Vings ferieanlegg Cala Mesquida på Mallorca.

– Vi var 214 passasjerer som kom for en uke siden og skal etter planen hjemover i morgen. Nå prøver vi å få alternative billetter på egen hånd. Ving har vi ikke hørt noe fra, sier han.

