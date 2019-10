Dronningens trontale: Johnson vil gjøre Storbritannia til «verdens beste sted»

Allerede før dronning Elizabeth åpner det britiske parlamentet med Johnson-regjeringens trontale, kaller opposisjonen talen for «et kynisk stunt».

Det skjer mandag formiddag norsk tid i overhuset, drøye to uker før landet etter flere utsettelser skal forlate EU 31. oktober.

Det er ikke småtteri statsminister Johnson ser for seg i sitt nye Storbritannia. Ifølge Sky News har han lovet et optimistisk og ambisiøst program som skal gjøre Storbritannia til «verdens beste sted».

Talen er allerede blitt diskutert i mediene i Storbritannia.

KLAR FOR TRONTALE: Tradisjonen tro åpner dronning Elizabeth det britiske parlamentet Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Ifølge Guardian er det ventet at talen Johnson har forberedt vil blant annet signalisere strengere straffer for kriminelle. Voldskriminelle og seksuelle overgripere og dømte som returnerer til Storbritannia kan vente seg strengere straffer i fremtiden.

22 nye lovforslag vil bli fremmet. Forslagene om strengere straffer har allerede blitt kritisert av grupper som jobber for fengselsreformer, som mener at det vil bli et mye større press på allerede overfylte fengsler. Labour har ifølge Sky News allerede karakterisert den kommende talen som et «kynisk stunt».

RETTER BLIKKET MOT NYVALG: Statsminister Johnson vil vise at han har mer å fare med enn brexit, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg. Foto: POOL New / X80003

Strateger på den konservative siden i Storbritannia mener ifølge Guardian at Johnsons tydelige signaler er en utstrakt hånd til Labour-velgere som ønsker en strengere kriminalpolitikk. Uten flertall i Underhuset er det imidlertid usikkert hvor mange av planene som vil gå gjennom for de konservative.

Førstelektor Øivind Bratberg sier Johnson med trontalen ønsker å tydeliggjøre en klar agenda som ikke er direkte knyttet til brexit.

– Han vil vise at han har mer å fare med, og talen retter blikket mot et mulig nyvalg. Men dersom uken ender med mer brexit-rabalder vil talen være en foreløpig parentes.

Bratberg mener også det er viktig å holde fast ved det stødige og seremonielle i en tid statsministeren har blitt kritisert for å bryte opp demokratiet.

Ved å fokusere på tøffere kriminalitets- og sikkerhetspolitikk er det klassisk konservatisme han presenterer, mener Bratberg. Han er imidlertid mer tvilende til om Labour-representanter vil la seg lokke.

– Jeg har ikke inntrykk av at dette står høyt på agendaen hos Labour, men det finnes de på venstresiden som mener Jeremy Corbyn er et usikkert kort som mangler troverdighet på sikkerhet og lov og orden. Men talen er først og fremst til sine egne, sier Bratberg.

