SISTE BILDE: En morgentrøtt Aleksej Navalnyj før avreise fra flyplassen i Tomsk den 20. august. Denne selfien er det siste bildet før han ble syk på flyet. Foto: gluchinskiy

Trump om Navalnyj-forgiftning: – Vi har ingen beviser ennå

Jens Stoltenberg krever en internasjonal gransking, Donald Trump mener det foreløpig ikke er beviser for at Aleksej Navalnyj ble forgiftet – mens Aleksandr Lukasjenko hevder å ha bevis for at han ikke ble forgiftet.

Mens den russiske opposisjonslederen fortsatt ligger i koma på Charité-sykehuset i Berlin, og tyske myndigheter sier at prøvene viser at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok, fremkommer det ulike oppfatninger.

USAs president Donald Trump svarte slik om mulig forgiftning av Navalnyj på sin pressekonferanse fredag:

– Jeg synes det er tragisk, det er forferdelig, det skulle ikke skje. Vi har ingen beviser ennå, men vi skal se på det. Jeg kommer til å bli veldig sint om det er riktig.

Så fortsatte presidenten:

– Det er interessant at alle hele tiden snakker om Russland ... men jeg synes trolig at Kina er nasjonen du skulle snakke om nå. For det som Kina gjør, er mye verre, sa Trump – og begynte å snakke om coronaviruset.

– Men dere spør hele tiden om Russland, ikke om Kina.

Også Hviterusslands omstridte president har altså kastet seg inn i Navalnyj-saken. Aleksandr Lukasjenko hevder at hviterussisk etterretning har fanget opp kommunikasjon mellom Tyskland og Polen der det kommer frem at Navalnyj ikke ble forgiftet – og at påstandene fra tyskerne er juks.

Putin-talsmannen Dmitrij Peskov sa fredag at den russiske etterretningstjenesten FSB har fått disse opplysningene fra Hviterussland, og at de nå vil vurdere dem. Peskov sa ikke noe konkret om hva dette skal gå ut på.

– FSB kommer trolig til å orientere Putin om hva de kommer fram til, sa Peskov.

Hviterussisk TV offentliggjorde fredag kveld noe som angivelig skal være disse lydopptakene. Der sier en stemme som skal være fra Berlin:

– Alt går etter planen ... Materialet om Navalnyj er klart, og overlevert til kanslerens administrasjon. Vi venter på hennes uttalelse.

I opptaket blir det også sagt at noe bevis på forgiftningen ikke er nødvendig, fordi «i krig er alt lov».

Jens Stoltenberg gjentok etter møtet med NATO-ambassadørene fredag sin fordømmelse av det han mener er forgiftningen av Navalnyj.

– Det er ikke bare et angrep på en enkeltperson, men også på menneskerettigheter og muligheten til å være i opposisjon i Russland, sa NATOs generalsekretær.

Stoltenberg krevde en uavhengig, internasjonal gransking av det som skjedde da Navalnyj ble syk på vei tilbake til Moskva fra en tur til Sibir:

– Den russiske regjeringen må samarbeide fullt ut med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen om en upartisk, internasjonal etterforskning.

– De ansvarlige må stilles til ansvar og bringes for retten.

Samtidig ville ikke Stoltenberg spekulere i mulige sanksjoner mot Russland.

Russiske myndigheter stiller seg uforstående til beskyldningene om forgiftning. Legene ved Omsk-sykehuset, der Navalnyj lå de første dagene, hevder at de ikke fant giftstoffer i prøvene.

Publisert: 05.09.20 kl. 07:31

