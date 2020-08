UTE AV KONTROLL: Brannmenn har søkt tilflukt i kjøretøyene sine, omringet av massive flammer. Foto: Kent Porter / The Press Democrat

Voldsomme skogbranner i California – har erklært unntakstilstand

Guvernøren i California har erklært unntakstilstand mens delstaten kjemper mot flere enn 30 skogbranner.

Skogbrannene skyldes en kombinasjon av lynnedslag fra tordenvær og den siste tidens ekstreme temperaturer i California. Søndag ble det målt 54,4 grader i Death Valley i delstaten – muligens den høyeste temperaturen noensinne målt.

– Vi samler alle tilgjengelig ressurser for å holde lokalsamfunnene trygge mens California kjemper mot branner under ekstreme værforhold, sa guvernør Gavin Newsom tirsdag, ifølge The Guardian.

San Fransisco Bay Area, som er hjem til syv millioner amerikanere, og de nordlige delene av California er hardest rammet.

Det brenner nå i fylkene Sonoma, San Mateo, Napa, Butte, Solano, Nevada og Monterey.

Ifølge Los Angeles Times, som siterer lokale myndigheter, kjemper delstaten mot flere enn 30 skogbranner. I enkelte fylker er innbyggere i utsatte områder beordret til å evakuere.

– En evakueringsordre betyr at det er en akutt livstrussel. Dette er en lovlig ordre til å dra nå. Dette området er stengt for offentligheten, skriver Solano fylke på Facebook.

LA Times skriver at varmen i tillegg har ført til strømbrudd i området. Lokale myndigheter har derfor oppfordret folk til å spare på strømmen.

