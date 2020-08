UTE AV KONTROLL: Brannmenn har søkt tilflukt i kjøretøyene sine, omringet av massive flammer. Foto: Kent Porter / The Press Democrat

Voldsomme skogbranner i California – erklærer unntakstilstand

Guvernøren i California har erklært unntakstilstand mens delstaten kjemper mot en rekke skogbranner.

Det melder The Guardian.

Skogbrannene er et resultat av den siste tidens ekstreme temperaturene i California. Søndag ble det målt 54,4 grader i Death Valley i delstaten – muligens den høyeste temperaturen noensinne målt.

– Vi samler alle tilgjengelig ressurser for å holde lokalsamfunnene trygge mens California kjemper mot branner under ekstreme værforhold, sa guvernør Gavin Newsom tirsdag, ifølge The Guardian.

Det brenner nå i fylkene Sonoma, San Mateo, Napa, Butte, Solano, Nevada og Monterey. Flere av fylkene har beordret innbyggere i utsatte områder til å evakuere.

– En evakueringsordre betyr at det er en akutt livstrussel. Dette er en lovlig ordre til å dra nå. Dette området er stengt for offentligheten, skriver Solano fylke på Facebook.

