Republikanernes landsmøte: – Dette er førstedamens kveld

Talen hennes under republikanernes landsmøte i 2016 første til anklager om plagiering. I natt kan førstedame Melania Trump (50) få revansje, tror eksperter.

Førstedame Melania Trump er en av hovedtalerne under dag to av Republikanernes landsmøte, og skal snakke foran et publikum på rundt 50 personer i Rosehagen utenfor Det hvite hus.

– Dette er førstedamens kveld, sier talsperson for Trump-kampanjen Tim Murtagh til nyhetsbyrået AP.

Talen blir hennes største – og viktigste – offentlige opptreden siden hun ble presentert for folket under under partiets landsmøte i 2016.

Den gangen sørget talen for stor ståhei: Førstedamen ble nemlig anklaget for å ha plagiert Michelle Obamas tale under demokratenes landsmøte i 2008, skriver Washington Post, noe en taleskriver for kampanjen senere tok på seg skylden for.

SKAL TALE HER: Rosenagen utenfor Det hvite hus er blitt klartgjort før Melania Trumps tale natt til onsdag. Foto: ERIN SCOTT / REUTERS

Preisidenten selv vil også dukke opp flere ganger i løpet av natten, skriver CNN, i tillegg til at hans to barn Eric og Tiffany Trump også står på talerlisten.

Også natt til tirsdag snakket Trump-familien på landsmøtet, da Trumps eldste sønn Donald Trump Jr. (42) langet ut mot demokratenes Joe Biden og roste farens corona-håndtering.

Se talen hans her:

Kort tid før Melania Trump gikk på talerstolen, avslørte Guardian detaljer fra boken «Melania & Me», som slippes 1. september.

Her antyder tidligere medarbeider Stephanie Winston Wolkoff at president Trumps datter Ivanka kan ha stått bak stemorens plagiat-skandale.

I boken påstår forfatteren, som ifølge forlaget Simon & Schuster har kjent Melania Trump siden 2003, at forholdet mellom Melania og Ivanka, som er en av farens nærmeste rådgivere, preges av en kamp om plassen i offentligheten.

Denne gangen har Melania, som giftet seg med presidenten i 2005, selv vært svært involvert i taleskrivingen, ifølge kilder ved Det hvite hus. Hun skal blant annet ha fått god hjelp av Kellyanne Conway, Trumprådgiveren som nylig kunngjorde at hun forlater Det hvite hus i slutten av august, i tillegg til sin stabssjef Stephanie Grisham.

Talen hennes er ifølge CNN heller ikke godkjent av Trump-kampanjen eller Det hvite hus på forhånd, noe som omtales som sjelden.

– Dette er en sjanse for å henne til å fornye sin egen merkevare, i alle fall litt, sier politikk-professoren Lori Cox ved Universitetet Chapman til Washington Post, som har skrevet bok om amerikanske førstedamer.

– Det er nesten som om hun får gjøre 2016 om igjen. Det blir en mulighet for å gi et bedre inntrykk.

Målet for Melanias tale er å få kvinner fra forstedene til å stemme på ektemannen. Ifølge Washington Post mener Trumps kampanjeapparat at denne gruppen velgere er svært viktig.

Stephanie Grisham, som er førstedamens stabssjef, sier til CNN at talen vil ha et «positivt innhold».

Førstedamen har holdt en relativt rolig profil i sin tid i Det hvite hus, og er ikke kjent for å holde hverken store eller mange taler.

– Hun opptrer ikke i offentligheten så ofte, spesielt ikke med taler, så tilfellene hvor hun gjør det blir svært viktige, sier Lauren Wright, som er statsviter ved universitetet Princeton.

Publisert: 26.08.20 kl. 03:14 Oppdatert: 26.08.20 kl. 03:26

