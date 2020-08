I ROSEHAGEN: Førstedame Melania Trump. Foto: Evan Vucci / AP

Melania Trump hyllet ektemannen: – Støtter meg i alt jeg gjør

Talen hennes under republikanernes landsmøte i 2016 førte til anklager om plagiat. I natt delte førstedame Melania Trump (50) sin personlige immigrant-historie.

Førstedamen var en av hovedtalerne under dag to av Republikanernes landsmøte, og snakket foran et publikum på rundt 50 personer i Rosehagen utenfor Det hvite hus.

Blant dem var presidenten selv og visepresident-paret Karen og Mike Pence.

– Dette er førstedamens kveld, sier talsperson for Trump-kampanjen Tim Murtagh til nyhetsbyrået AP.

Talen er Melania Trumps største – og viktigste – offentlige opptreden siden hun ble presentert for folket under under partiets landsmøte i 2016.

– Det virker som om det var i går vi var på vårt første landsmøte, da min ektemann aksepterte den republikanske nominasjonen. Men engasjementet er like stort i dag, sa hun fra Rosehagen natt til torsdag.

– Vi har ikke glemt de fantastiske menneskene som var villige til å ta en sjanse på forretningsmannen som aldri hadde jobbet innen politikken. Vi vet at det var dere som fikk ham valgt, og vi vet at der er dere som vil gjøre det igjen.

Hennes tale under landsmøtet i 2006 sørget for stor ståhei: Førstedamen ble nemlig anklaget for å ha plagiert Michelle Obamas tale under demokratenes landsmøte i 2008, skriver Washington Post, noe en taleskriver for kampanjen senere tok på seg skylden for.

Melania giftet seg med Trump i 2005, og har denne gangen selv vært svært involvert i taleskrivingen, ifølge kilder ved Det hvite hus.

– Dette er en sjanse for å henne til å fornye sin egen merkevare, i alle fall litt, sier politikk-professoren Lori Cox ved Universitetet Chapman til Washington Post, som har skrevet bok om amerikanske førstedamer.

– Det er nesten som om hun får gjøre 2016 om igjen. Det blir en mulighet for å gi et bedre inntrykk.

Førstedamen skal blant annet ha fått tale-hjelp av Kellyanne Conway, Trumprådgiveren som nylig kunngjorde at hun forlater Det hvite hus i slutten av august.

Melania Trump snakket om både coronapaviruset og rasisme i USA i talen, og takket helsearbeidere og lærere som har stått på under pandemien. Hun hyllet også ektemannen.

– Donald er en ektemann som støtter meg i alt jeg gjør, sa hun og la til:

– Uansett om du liker det eller ikke, så vet du alltid hva han tenker. Det er fordi han er autentisk.

Førstedamen delte også sin egen historie som immigrant til USA, og sa at det tok henne ti års hard jobbing å få statsborgerskap i 2006.

– Jeg vokste opp i Slovenia, da det var kommuniststyre, og jeg hørte alltid om et fantastisk land som het USA. Det ble målet mitt da jeg ble eldre, og dra dit og følge jobben min om å jobbe med mote, sa den tidligere modellen natt til onsdag.

– Jeg vil takke min mor og min far for alt de har gjort for min familie. Det er på grunn av dere at jeg står her i dag, fortsatte hun.

KOM MED BESKJED TIL FAREN: Eric Trump under Republikanernes landsmøte. Foto: Andrew Harnik / AP

Flere medlemmer av Trump-familien snakket under landsmøtet natt til onsdag. Trumps sønn Eric Trump kom, i likhet med sin bror Donald Trump Jr., med flere angrep på demokratenes Joe Biden. Han snakket også direkte til sin far, og viste til onkelen Robert, som døde tidligere i august.

– Jeg er stolt av å se deg gi dem et helvete. Aldri slutt, ikke unnskyld deg, og fortsett å kjempe for det som er rett. Pappa, la oss gjøre onkel Robert veldig stolt denne uken. La oss få fire nye år. Jeg elsker deg!

SNAKKET TIL DE UNGE: Trumps datter Tiffany Trump under Republikanernes landsmøte natt til onsdag. Foto: Susan Walsh / AP

Tiffany Trump la vekt på at hun selv har avlagt eksamen i juss under coronakrisen, og at hun kan kjenne seg igjen i andre, unge amerikanere.

– Jeg kan relatere til svært mange av dere som kanskje ser etter en jobb nå. Min far har bygget opp en blomstrende økonomi før, og tro meg, han kan gjøre det igjen.

– En stemme på min far er en stemme for å bevare våre amerikanske idealer, fortsatte hun.

Også natt til tirsdag snakket medlemmer av Trump-familien på landsmøtet, da Trumps eldste sønn Donald Trump Jr. (42) langet ut mot demokratenes Joe Biden og roste farens corona-håndtering.

Se talen til til Donald Trumps eldste sønn Donald Trump Jr. under mandagens landsmøte her:

Kort tid før Melania Trump gikk på talerstolen, avslørte Guardian detaljer fra boken «Melania & Me», som slippes 1. september.

Her antyder tidligere medarbeider Stephanie Winston Wolkoff at president Trumps datter Ivanka kan ha stått bak stemorens plagiat-skandale.

I boken påstår forfatteren, som ifølge forlaget Simon & Schuster har kjent Melania Trump siden 2003, at forholdet mellom Melania og Ivanka, som er en av farens nærmeste rådgivere, preges av en kamp om plassen i offentligheten.

Et av målene for Melanias tale er å få kvinner fra forstedene til å stemme på ektemannen. Ifølge Washington Post mener Trumps kampanjeapparat at denne gruppen velgere er svært viktig.

Stephanie Grisham, som er førstedamens stabssjef, sier til CNN at talen vil ha et «positivt innhold».

Førstedamen har holdt en relativt rolig profil i sin tid i Det hvite hus, og er ikke kjent for å holde hverken store eller mange taler.

– Hun opptrer ikke i offentligheten så ofte, spesielt ikke med taler, så tilfellene hvor hun gjør det blir svært viktige, sier Lauren Wright, som er statsviter ved universitetet Princeton.

