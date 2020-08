ØNSKER ENDRING: Jamiele Lumpkins vil ikke at Donald Trump skal få fire nye år i Det hvite hus, men samtidig vet hun ikke om hun kommer til å stemme på Joe Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Donald Trump har åpnet valgkampkontor i svart nabolag: – En spøk

MILWAUKEE (VG) Donald Trump sliter i Wisconsin, en av de viktigste vippestatene i årets presidentvalg. For å skaffe sårt tiltrengte stemmer, har han åpnet valgkampkontor i et svart nabolag.

Linn Kongsli Hillestad

Thomas Nilsson (foto)

Nå nettopp

I vinduene på valgkampkontoret henger løpesedler med budskap om hva Donald Trump har gjort for svarte velgere i løpet av sin snart fire år lange presidentperiode. Ved siden av er det klistret opp en plakat med bilde av Martin Luther King Jr.

«Hat kan aldri fordrive hat, det kan bare kjærlighet», står det på plakaten, med henvisning til ett av Kings berømte sitater.

For Jamiele Lumpkins er hele valgkampkontoret en stor fornærmelse.

– Donald Trump har gjort at det er helt OK å være åpent rasistisk i USA, sier hun til VG.

– Det er en spøk at han har åpnet valgkampkontor her. Han kommer aldri til å vinne i dette nabolaget.

Full strid om poststemmer i USA: Trump anklages for å rive ned postvesenet før valget

ØKENDE MISNØYE: Meningsmålinger viser en synkende oppslutning for Donald Trump i Wisconsin, både på grunn av håndteringen av coronaviruset, men også Black Lives Matter-demonstrasjonene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jevnt løp

Lumpkins må gå forbi valgkampkontoret hver dag, på vei til og fra jobben som assistent på et pleiehjem.

– Det er som et slag i ansiktet. Jeg ser aldri inn vinduene, sier seksbarnsmoren.

– Om de så hadde kastet hundredollarsedler etter meg, hadde jeg aldri satt mine ben inne på det kontoret.

Men Lumpkins har ennå ikke bestemt seg for hva hun kommer til å stemme ved valget i november, til tross for at en stemme på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden kan tippe valget i Trumps disfavør.

Les også: Dette er Kamala Harris

Seieren i Wisconsin under presidentvalget i 2016 var uhyre knapp. Donald Trump vant delstaten med bare 23.000 stemmer. En ny seier her vil være et viktig bidrag for å sikre ham fire nye år i Det hvite hus.

Det skremmer Lenward Hicks, som jobber som sikkerhetsvakt i en butikk over veien for Trumps partikontor. Han er klar på at han vil stemme på Biden.

– Hvis Trump får holde på i fire år til, tror jeg det kommer til å bli alvorlige problemer, sier han.

Joe Bidens barndomsvenn forteller: «Han har drømt om å bli president siden han var 20»

– FOLK HAR VÅKNET: Lenward Hicks tror svarte stemmer i Wisconsin kan bidra til å kaste Donald Trump ut av Det hvite hus. Foto: Thomas Nilsson / VG

Biden i tet

De siste målingene viser at bare 44 prosent av velgerne i Wisconsin er fornøyde med jobben Trump gjør som president, mens 54 prosent er misfornøyde.

Det er den laveste oppslutningen for presidenten siden januar 2019, ifølge lokalavisen Milwaukee Journal Sentinel.

Joe Biden ligger i tet på målingene fra Wisconsin, med 49 prosent av stemmene, mens Donald Trump ligger an til 44 prosent.

Blant registrerte velgere leder Biden med seks prosentpoeng.

Men på samme tid i 2016 lå daværende presidentkandidat Hillary Clinton enda bedre an. Hun hadde et forsprang på hele 15 prosentpoeng i Wisconsin, ti prosentpoeng blant registrerte velgere, ifølge USA Today.

Likevel endte delstaten med å stemme for en republikansk presidentkandidat for første gang siden 1984.

– Alle som tar resultatene i dette løpet for gitt, ber om å få seg en ubehagelig overraskelse, sier Charles Franklin, leder for meningsmålingene ved Marquette University, til Milwaukee Journal Sentinel.

100 nordmenn om USA-valget: Dette tror de blir vinneren

LEDER: Joe Biden ligger foreløpig foran Donald Trump på meningsmålingene, men mye kan endre seg før valget. Foto: Carolyn Kaster / AP

Folkefesten avlyst

Hillary Clinton gjorde ingen valgkampopptredener i Wisconsin de siste 90 dagene før valget i 2016.

I år hadde Demokratene lagt selve landsmøtet hit, men den planlagte folkefesten ble avlyst på grunn av coronapandemien. Arrangementet vil derfor først og fremst avholdes digitalt.

Demokratenes landsmøte 2020 * Avholdes 17. til 20. august fra Milwaukee, Wisconsin * Mesteparten av landsmøtet holdes digitalt, representantene fra Wisconsin blir de eneste på talerstolen * Joe Biden vil akseptere nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat hjemme i Delaware førstkommende torsdag. * I tillegg vil mange prominente demokratiske politikere holde digitale taler, deriblant Barack og Michelle Obama, Bernie Sanders, Hillary og Bill Clinton og visepresidentkandidat Kamala Harris. Kilder: New York Times og Milwaukee Journal Sentinel Vis mer

President Trump, derimot, har planlagt et arrangement utenfor Milwaukee på mandag, samme dag som Demokratenes landsmøte går av stabelen.

Maria Scharf, som stemmer på Demokratene, tror ikke det har noe særlig å si.

– Det er ikke overraskende at Trump kommer hit, han ser ut til å gripe de anledningene som byr seg, sier hun da VG møter henne på plassen utenfor Fiserv forum, hvor landsmøtet egentlig skulle ha funnet sted.

– Jeg håper virkelig at det kommer til å gå vår vei, men det er vanskelig å si. Jeg hadde ikke trodd han skulle få så stor oppslutning her i 2016.

– Vi trenger en endring, sier Justin Richmon, som tidligere har stemt begge veier.

– Helt siden Trump ble valgt, har folk sett på Wisconsin på en annen måte. Det er egentlig en lilla delstat.

LIBERAL: Maria Scharf, her sammen med ektemannen Ben Scharf og sønnen Charlie (4), er overrasket over at Donald Trump fikk såpass høy oppslutning i Wisconsin i 2016. Foto: Thomas Nilsson / VG

Byttet side

I en park ti minutters kjøring bortenfor Fiserv forum, har et hundretall Trump-tilhengere samlet seg. Mange av dem har røde capser og store plakater. Her er det lite som tyder på at coronapandemien herjer; nesten ingen av dem har på seg munnbind.

– Jeg har stemt demokratisk hele livet. Første gang jeg stemte republikansk, var under kongressvalget i 2018, sier Kerri Smith, som er fra Texas.

HYLLET: Kerri Smith ble tatt imot som en kjendis da hun talte under et arrangement for Trump-tilhengere i Milwaukee. Foto: Thomas Nilsson / VG

I parken i Milwaukee forteller hun første gang offentlig om hvorfor hun byttet side.

Etterpå blir hun behandlet som en superstjerne. Tilhørerne kommer bort til henne, én etter én, flere med tårer i øynene. De takker henne for at hun delte sin historie.

– Jeg gråt den natten da Trump ble valgt, sier Smith til VG.

– Men så begynte jeg å se Demokratene på en annen måte. Jeg så at partiet ikke var interessert i å lære av valgtapet, at de ikke var interessert i å søke sannheten. De hentet bare nye mennesker påvirket av den samme marxistiske identitetspolitikken.

Påvirket av media

Stacey Rebhahn og ektemannen Dave fra Beloit, utenfor Milwaukee, skal også stemme republikansk ved presidentvalget - for første gang.

– Etter at Trump ble valgt inn, så jeg alt han fikk til. Han gjorde alt det han sa han skulle gjøre, sier Rebhahn.

Hun sier at flere av vennene hennes også har byttet kurs.

– Hva var det som gjorde at du endret syn?

– Det var media. De sa så mange ekle ting om ham, sier hun.

– Ja, han kan være direkte, og du kan si at han kan være frekk og barnslig, men han måtte oppføre seg på den måten for å bli hørt.

forrige





fullskjerm neste SKUFFET AV OBAMA: De tidligere demokratiske velgerne Stacey og Dave Rebhahn stemte ikke ved valget i 2016. I år heier de på Donald Trump.

Rebhahn var blant de 40.000 i Wisconsin som stemte på Barack Obama, men ikke på Hillary Clinton.

En stor andel av disse velgerne bor i svarte nabolag, ifølge The Guardian.

Derfor er det ikke så rart at Trump-kampanjen har opprettet valgkampkontor i ett av disse områdene. Det kan gi dem en mulighet til å få velgere som Joseph Edvards til å bytte side.

– Jeg er egentlig demokrat, men jeg vet ikke helt med Biden, sier han.

– Jeg liker begge kandidatene, men jeg aner ikke hvem jeg skal stemme på.

LIKER TRUMP: Joseph Edvards har pleid å stemme på Demokratene, men i år er han usikker på hvilken kandidat han foretrekker. Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 17.08.20 kl. 18:10

Fra andre aviser