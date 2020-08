ILDTORNADO: Dette bildet er tatt i Lasson County i California. Foto: KATELYNN HEWLETT / REUTERS

California: Utløste sjeldent ildtornado-varsel

En storbrann i det nordlige California utløste ildvirvler – roterende brennende søyler – som førte til at det måtte sendes ut et sjeldent ildtornado-varsel.

– Dette var første gangen for oss, sier Shane Snyder, meteorolog ved National Weather Service i Reno i California til Los Angeles Times etter at varselet ble sendt ut like før klokken 15 søndag.

Flere videoer som folk publiserte i sosiale medier, viser tornado-lignende brannsøyler som dannet seg i sporet etter storbrannen som startet i Loyalton fredag kveld i Tahoe National Forest nær grensen til Nevada.

Brannen vokste seg raskt, og var søndag fortsatt ute av kontroll.

– Ressursene våre på bakken står overfor ekstreme brannforhold, ulendt terreng og høye temperaturer, sier Joe Flannery, som er presseansvarlig for Tahoe National Forest.

Radarovervåkning viser at minst fire ildvirvler, eller ildtornadoer, utviklet seg lørdag. En av dem ble observert i over én time. På den tiden tilbakela den roterende ildsøylen en strekning på 6,5 kilometer.

Værfenomenet antas å ha blitt utløst av brannens raske vekst og intensitet.

– Varm luft ønsker å stige, og om det er veldig varmt vil den stige dramatisk. Den får stige fordi temperaturen i luften som brannen skaper er varmere enn luften som er rundt. Så da fortsetter den å stige til det ikke er varmere luft rundt, forklarer Snyder.

Videre forklarer han at dette kan sende røyken flere titalls tusen fot opp i luften, og at vindforandringer høyere opp i atmosfæren gjør at røyken spinner seg oppover.

– Og når luften under må byttes ut, skaper den en virvel som trekker luft til seg fra alt rundt.

Denne skogbrannsesongen er det registrert over 5700 branner i California, og 67 hjem og bygninger er blitt skadet eller ødelagt.

Fortsatt brenner det en rekke steder i delstaten, og flere av brannene er fortsatte ute av kontroll. Men ifølge brannvesenet skal så langt ingen liv ha gått tapt i årets skogbrannsesong.

Den største brannen har fått navne «Lake Fire» og er i Los Angeles-regionen. Brannen har herjet siden 12. august, og er fortsatt ikke under kontroll. Brannen har spredt seg til over 72.000 mål.

