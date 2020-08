DRAMA: Julia Navalnaja er bekymret der hun oppholder seg utenfor sykehuset i Omsk. Nå ser det ut til at legene lar hennes mann Aleksej Navalnyj (t.h.) forlate sykehuset. Foto: NTB SCANPIX

Navalnyj får likevel forlate Russland

VILNIUS (VG) Etter mye om og men synes det nå klart at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) blir fløyet med ambulansefly til Berlin.

For mindre enn 10 minutter siden

Navalnyjs pressesekretær Kira Jarmysj melder på Twitter at det er trolig at han nå kan forlate sykehuset i Omsk i Sibir. Også sykehuset selv opplyser dette, ifølge RIA Novosti.

Det skjer etter en lang dag med tautrekking, der Navalnyjs kone blant annet henstilte til Vladimir Putin om å tillate at mannen hennes kan fraktes til det ankerkjente Charité-sykehuset i Berlin.

Et tysk ambulansefly landet tidligere fredag for å hente opposisjonslederen Navalnyj, som har ligget i koma siden han ble innlagt på sykehus i Omsk torsdag.

Fredag ettermiddag sa sjefslegen ved sykehuset at Navalnyj blir værende der - inntil tilstanden hans er stabilisert, meldte Izvestija. Han hevdet også at dette er klarert med de tyske legene som har kommet med ambulanseflyet.

Aleksej Navalnyjs pressesekretær Kira Jarmysj raste mot dette på Twitter:

– Dette er en grov løgn. De tyske legene kom til den konklusjon at Aleksej er transportabel, og utstyret i flyet deres gjør at han umiddelbart kan flys til Charité-sykehuset i Berlin, i samsvar med Julia Navalnajas ønske.

les også Putin-kritiker Navalnyjs kone ber Putin om at han får sendes til Tyskland

Senere sa sjefslegen at de tyske legene vurderte at Navalnyj kunne flys til Berlin - og at politikeren også hadde blitt bedre. Han mente at det fortsatt er en risiko ved å transportere Navalnyj, men at slektningene er klar over denne risikoen og at Omsk-sykehuset derfor ikke vil motsette seg dette.

Navalnyjs støttespillere hevder at han må ha blitt forgiftet torsdag morgen. Men legene i Omsk sier at deres hovedhypotese er at Navalnyj fikk et plutselig fall i blodsukkeret da han var om bord - og at han derfor mistet bevisstheten.

Kona Julia har kjempet en innbitt kamp for å se sin mann. Tidlig på morgenen fredag trodde hun at de ville få klarsignal til å sende Aleksej Navalnyj med ambulanseflyet til behandling på det anerkjente Charité-sykehuset i Berlin - men så kom plutselig kontrabeskjeden at legene i Omsk nektet å frigi opposisjonslederen. Begrunnelsen var at tilstanden fortsatt var så alvorlig at det ikke var uansvarlig å sende ham med fly.

Med flyet som kom fra Tyskland, skal det ha kommet velkvalifiserte tyske leger. Julia Navalnaja sa på et kort pressetreff i Omsk fredag ettermiddag at disse legene har vært på sykehuset, men at hun har blitt hindret i å møte dem. En video på Twitter viser flere av Navalnyjs medarbeidere som prøver å få kontakt med folk i en bil som skal kjøre fra sykehuset - men at de blir hindret fysisk i dette.

les også FN etter innleggelse av russisk opposisjonsleder: – Svært bekymringsfullt

– Vi løp etter bilen de satt i, men ble fysisk hindret i å ta dem igjen, for å kunne snakke med dem, sa et opprørt Navalnaja til media utenfor sykehuset.

– Det er mange politifolk inne på sykehuset, la hun til.

Noe tidligere fredag sendte hun en offisiell henstilling til president Vladimir Putin om å få tillatelse til at mannen hennes kunne bringes ut av landet og til det hun kalte «kvalifisert legehjelp» i Tyskland.

– Transporten vil skje under oppsyn av leger på høyeste nivå, skrev Navalnaja i sin henstilling til Putin.

OPPOSISJON: Aleksej Navalnyj er en av Vladimir Putins største kritikere. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

les også Slik ble han Putins verste fiende

Presidentens talsmann, Dmitrij Peskov, sa - etter at brevet fra Navalnaja ble kjent på sosiale medier - ifølge Meduza.

– Dette er utelukkende en medisinsk beslutning. Vi er ikke leger.

– Det er ingen hindringer her, bortsett fra en medisinsk avgjørelse fra legen som er ansvarlig for pasientens helse.

Peskov la til at han ikke så noen grunn til å rapportere noe til Putin om dette, og at Kreml ikke kommer til å motsette seg at Navalnyj overføres til Tyskland.

Ifølge sjefslege Aleksandr Murakhovskij har de funnet kjemikalier på Navalnyjs hud og klær.

les også Russland godkjenner coronavaksine etter kort tids testing: – Galimatias

– Dette er vanlig industrielle kjemikalier, som særlig brukes i plastkopper, som brukes av alle, sier han ifølge Novaja Gazeta.

Ifølge Murakhovskij er det ikke funnet disse komponentene i Navalnyjs blod eller annet biologisk materiale.

Også politiet bekrefter funnet av et industrikjemisk stoff på huden, neglene og håret til Aleksej Navalnyj.

– Det er ikke mulig å fastslå konsentrasjonen av stoffet, sier en representant for politiet til Novaja Gazeta.

Publisert: 21.08.20 kl. 18:22

Mer om Russland

Fra andre aviser