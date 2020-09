Raseriet vokser i USA. I løpet av de siste to ukene er fire personer blitt skutt og drept på begge sider av konflikten. Kan det bryte ut borgerkrig?

Hat, vold og rasisme: Slik ble USA en kruttønne

Det starter med syv skudd i Kenosha. De treffer ryggen til Jacob Blake (29). Politiet mener han har en kniv i bilen. En hvit politimann skyter Blake på kloss hold – mens barna hans sitter i baksetet. Blake overlever, men blir lam fra livet og ned. Skuddene mot ham gjør folk rasende. Politiet i Kenosha prøver å spre demonstrantene med tåregass. Det blir innført portforbud, men folk fortsetter å ta til gatene. Da solen står opp, åpenbarer de store ødeleggelsene seg etter nattens plyndringer. Jacob Blakes far taler til massene i Washington D.C., på samme sted som Martin Luther King sa «I have a dream».

17 år gamle Kyle Rittenhouse bærer på en halvautomatisk rifle mens han går blant de antirasistiske demonstrantene. Noen prøver å jage ham bort, og skytingen starter. 17-åringen dreper to menn og sårer en tredje. Han hevder at han handlet i nødverge. Rittenhouse går mot politiet med armene i været, men bilene kjører forbi ham på vei til ofrene. 17-åringen har fortalt at han reiste fra nabostaten Illinois for å beskytte forretningene mot hærverk. «Jeg antar at han var i skikkelig trøbbel», sier Trump om den siktede gutten. Uttalelsen vekker harme.

En kolonne med 600 biler kjører inn i Portland. De er høyreorienterte Trump-tilhengere som er der for å «stå opp mot innenlandsk terrorisme». De barker sammen med venstreradikale demonstranter. Det blir avfyrt paintballkuler og fyrverkeri. Politiet må bryte inn med makt. På samme tid i Portland blir en hvit mann ved navn Aaron «Jay» Danielson (39) skutt og drept. Han var medlem av den høyreradikale gruppen Patriot Prayer, som støtter Trump. «Hvil i fred, Jay», skriver presidenten på Twitter. Uken etter blir den mistenkte drapsmannen Michael Reinoehl (48) selv skutt og drept da politiet skal pågripe ham i Seattle. Han beskrev seg selv om «100 prosent Antifa», og har hevdet at han handlet i selvforsvar i Portland.

Denne uken ryster politivideoen av nok en fatal pågripelse USA. En splitter naken mann sitter på bakken iført håndjern og spyttehette. Fembarnsfaren Daniel Prude (41) ble pågrepet for å vandre gatelangs i snøværet. Han skal ha hatt mentale problemer. I to minutter presser politiet ham ned i bakken, til han blir livløs. Syv dager etterpå erklæres han død. Ifølge obduksjonsrapporten døde han av kvelning, og akutt forvirring og påvirkning av narkotika spilte også inn. Saken etterforskes som drap.

Voldelige protester, skyteepisoder og drap. Politi og sikkerhetsstyrker i full utrustning som skyter med tåregass. Rasende demonstranter som plyndrer og setter bygninger i brann.

Scenene fra USA de siste månedene er nesten ikke til å begripe. Det startet med et opprør mot systematisk rasisme og politivold, men har utviklet seg til en væpnet konflikt mellom venstreradikale aktivister og høyrenasjonalister.

Ikke siden 1960-tallet har USA opplevd så omfattende opptøyer. Polariseringen er historisk kraftig. Flere frykter det i ytterste konsekvens kan utvikle seg til en ny borgerkrig.

Hva er det egentlig som skjer?

– Det er altfor enkelt å si at dette bare er et spørsmål om hudfarge. Dette er en konflikt som handler om klasseproblematikk der svarte og store grupper hvite amerikanere har falt utenfor økonomisk, og har fått en negativ holdning til eliten, sier Svein Melby, USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

les også Seks svarte amerikanere forteller: Slik kjennes rasismen på kroppen

Samtidig som flere er blitt fattige, har USA de siste tiårene utviklet seg fra å være dominert av en hvit europeisk befolkning til å bli et nesten fullverdig multikulturelt samfunn.

– Når slike endringer skjer, oppstår det ofte konflikter. De som har hatt en dominerende rolle kjemper for å beholde den, og de som vil ha større plass og mer innflytelse kjemper for det, sier Melby.

– Det er ikke Trump som har skapt motsetningene i utgangspunktet, men han har gjort det verre ved å benytte dem politisk.

Konflikt mellom folkegrupper, fattigdom og arbeidsledighet. Disse massive utfordringene har ført til mye kriminalitet og hyppige konfrontasjoner med politiet, påpeker USA-ekspert og Minerva-kommentator Jan Arild Snoen.

– Manglende tillit mellom politi og svarte ligger under som en verkebyll, sier Snoen, som er aktuell med boken «Trump-sjokket».

Valget av Trump i 2016 forsterket følelsen av økende konflikter mellom folkegrupper, og den pågående coronakrisen, som rammer fattige og minoriteter uforholdsmessig hardt, bidrar til økt frustrasjon, ifølge Snoen.

Joey Gibson, lederen av Patriot Prayer, sørger over drapet i Portland. Gruppen sier selv at de kjemper for ytringsfrihet, men regnes som en hatorganisasjon av menneskerettighetsorganisasjoner. Patriot Prayer kjemper mot våpenkontroll, venstresiden og coronarestriksjoner. De er bare én av mange aktører i det voldelige kaoset.

I august i fjor slo Patriot Prayer seg sammen med Proud Boys for å slåss mot medlemmer av den antifascistiske bevegelsen Antifa.

Også Proud Boys regnes som en hatorganisasjon av Southern Poverty Law Center, som overvåker høyreekstremistiske grupper.

Det amerikanske hatet: VG på innsiden av det høyreekstreme USA

Proud Boys møter opp på demonstrasjonene mot politibrutalitet for å støtte politiet. Proud Boys promoterer vold, og tillater bare menn i sine rekker. Gruppen mener at menn, særlig hvite menn, og vestlig kultur er under press.

På samme side i konflikten står også grupper som Blue Lives Matter og Humanize the Badge. De er alle hvite nasjonalistiske borgervernsgrupper som kjemper mot venstresiden, som ønsker å beskytte politiet og retten til å besitte våpen.

På den andre siden av opptøyene finner vi en mer broket forsamling aktivister. Langt fra alle tilhører den hovedsakelig fredelige Black Lives Matter-bevegelsen. Demonstrantene kalles ofte «black bloc» og kler seg i svart. Flere av dem tyr til plyndring og vold i sin kamp mot politibrutalitet.

Flere tilhører den venstreradikale, antifascistiske gruppen Antifa, som Trump ønsker å terrorstemple. Noen tilhører også mer ekstreme paramilitære grupper, som den svarte militsen The Not Fucking Around Coalition. I gatene blandes alle disse gruppene sammen til en uoversiktlig menneskemengde med ulike motiver og metoder. Heldigvis ender det ikke alltid med voldelige sammenstøt.

Stemningen er mildt sagt amper mellom de ulike sidene. Men ekspertene VG snakker med tror likevel ikke at USA er i fred med å bryte ut i borgerkrig.

– Jeg ser ingen borgerkrig komme, men at vi kan få en økning i voldelige konfrontasjoner, sier Jan Arild Snoen.

Det er ikke grunnlag for at store deler av befolkningen involveres i de voldelige protestene, ifølge USA-eksperten. Konflikten er foreløpig dominert av ytterkantsgrupper på begge sider.

– Militssiden har en lov og orden-tilnærming, samtidig som noen av dem ser på dette som en mulighet til å fyre opp under konflikten. De drømmer nok om en borgerkrig. Det avgjørende nå er at Biden er tydelig på at demokratene ikke tolererer vold, og at politiet ikke eskalerer unødvendig, mener Snoen.

Melby ved Institutt for forsvarsstudier mener det er flere krefter som vil stanse utbruddet av en borgerkrig.

– Det amerikanske forsvaret har gjennom flere uttalelser vist et demokratisk sinnelag, som kanskje overgår det den politiske ledelsen i USA står for. De er nok en garantist for at det ikke eskalerer til noe som minner om en borgerkrig. Men at det kan bli masse uro, må man nok kunne påregne. I et land med så mye våpen ute blant folk er det alltid en risiko for at det kommer ut av kontroll, sier han.

Det hele startet med den brutale pågripelsen av George Floyd (46), etter han skal ha forsøkt å betale med en falsk 20-dollarseddel. I åtte minutter og 46 sekunder knelte politimannen mot nakken hans, mens Floyd sa «I can’t breathe». Fire politimenn er blitt siktet for drap og medvirkning til drap. Floyd-saken førte til enorme protester mot politiet i Minneapolis. Demonstrantene tente på politihuset i byen og brøt seg inn i banker. Politiet svarte med å skyte med tåregass og gummikuler. Flere demonstranter og journalister ble såret. George Floyd er blitt et symbol på kampen for svartes rettigheter i USA.

Mens protestene raser i gatene, bruker de to presidentkandidatene situasjonen til å understreke hvilket USA de ønsker seg – og absolutt ikke ønsker seg.

Lov og orden er blitt den store valgkampsaken for Trump. Han påkaller økt bruk av føderale sikkerhetsstyrker for å slå ned på protestene, og har advart med at «when the looting starts, the shooting starts».

Trump har besøkt Kenosha for å «inspisere hærverket» etter protestene. «Dette er ikke demonstranter, men nasjonale terrorister», sa han om de som sto bak ødeleggelsene.

President Trump advarer mot at amerikanerne ikke kan føle seg trygge i Joe Bidens USA. Han fremstiller demokratenes presidentkandidat som en farlig radikaler som vil ta pengene fra politiet.

Biden slår tilbake med at det vitterlig er Trump som sitter ved makten, og at det er Trumps USA det er kaos i.

– Han vil ikke belyse saker, han vil øke temperaturen, og han nører opp under vold i byene våre, har Biden uttalt.

77-åringen, som satt som Barack Obamas visepresident, har hele veien vært støttende til Black Lives Matter-bevegelsen.

Biden reiste til Kenosha før å møte familien til Jacob Blake. 77-åringen talte under begravelsen til George Floyd.

– En politimann som dreper en svart, ubevæpnet mann er mobiliserende for demokratene, mens opptøyene som følger drapet mobiliserer høyresiden og republikanske velgere. Partiene har en egeninteresse ved å fokusere på den siden av saken som passer deres egen agenda, oppsummerer Jan Arild Snoen.

– Hvorfor støtter Trump de hvite ofrene og gjerningspersonene på Twitter?

– Han gjør det for å appellere til kjernevelgerne sine. En hvit nasjonalisme ligger under mye av Trumps oppslutning, og derfor formulerer han seg slik. Han virker egentlig bare opptatt av hvite ofre, og når han skal snakke om svarte virker det innøvd, svarer USA-eksperten.

Meningsmålingene viser at protestene foreløpig ikke øker Trumps sjanser for å bli gjenvalgt. Men dersom det ikke skjer flere politidrap før valget, men bare opptøyer og uro, kan balansen endres til fordel for Trump, tror Snoen.

Han frykter for hva som vil kunne skje etter valget i november.

– Grupper på høyresiden vil kunne gå løs på venstreaktivister hvis Trump taper, og motsatt: Hvis Trump skulle vinne, finnes det et betydelig voldspotensial på venstresiden. Vi kan få en ny runde voldelige opptøyer, som ikke er utløst av politivold, men av valgresultatet.

Fortsatt er de aller fleste demonstrantene fredelige. De krever like rettigheter for svarte. – Å være svart eller brun er ikke noe kriminelt, sier Foxy Johnson (49) fra North Carolina. – Politibrutaliteten må stoppe. Uten rettferdighet, ingen fred, sier Ed Davis (45) fra Milwaukee i Wisconsin. – Denne gangen blir det annerledes, håper Peg Griffin (78).

Foto: Thomas Nilsson / VG, NTB Scanpix, Reuters, Getty Images, AP, AFP, EPA, Minneapolis Police Department, Rochester Police Department, Brendan Gutenschwager via Reuters, Mathieu Lewis-Rolland handout via Reuters, The Oregonian, Chicago Sun-Times, Anadolu Agency, privat foto fra Danielson familien, privat foto fra Prude familien og privat foto fra Blake familien.

Publisert: 05.09.20 kl. 09:00