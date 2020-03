HINDRE SPREDNING. Soldater kledd i beskyttelsesdrakter sprayer en av Shincheonji-sektens kirker i Daegu i Sør-Korea med desinfiserende midler for å hindre spredning av coronaviruset. Foto: Lee Moo-ryul / AP / NTB scanpix

Sektleder i Sør-Korea pågrepet etter corona-utbrudd

Lederen for en religiøs sekt i Sør-Korea er pågrepet og risikerer å bli tiltalt for drap etter at det oppsto et utbrudd av coronavirus i hans kirke.

Myndighetene i Seoul har anmeldt Lee Man-hee, som er grunnlegger av Shincheonji-sekten, og elleve andre ledere for å ha hindret gransking av utbruddet, ifølge BBC.

De er anklaget for drap og brudd på smittevernloven etter å ha skjult navnet på noen av sektens medlemmer mens myndighetene forsøkte å spore hvordan viruset spredte seg.

Utbruddet i Sør-Korea er et av de verste i verden. Det er hittil registrert 3.730 smittetilfeller og 21 dødsfall i landet, hvorav halvparten involverer medlemmer av Shincheonji-sekten.

Ifølge myndighetene smittet de hverandre i kirken i byen Daegu i forrige måned, før viruset spredte seg derfra til hele landet.

En 61 år gammel kvinne som er medlem av sekten, var en av de første som var smittet av viruset. Hun nektet først å bli testet og var til stede på flere gudstjenester før hun testet positivt.

Anmeldelsen er ifølge BBC et resultat av den økende harmen i landet mot sekten. Lee Man-hee hevder at han selv er Messias og at han skal ta med seg 144.000 troende til himmelen når dommedag kommer.

