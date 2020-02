FORTVILTE: En hverdag som preges flukt, lidelse og fortvilelse for syriske flyktninger. Disse menneskene er i ferd med å ta seg ut av den syriske byen Atme i Idlib-provinsen. Foto: RAMI AL SAYED / AFP

Jan Egeland om situasjonen i Idlib: - Sivilbefolkningen blør og dør

Over 700 000 sivile syrere er jaget på flukt etter angrepene på sivile i Idlib-provinsen i Syria. - Hver eneste dag fordrives tusenvis av mennesker på grunn av vilkårlige angrep på sivil bebyggelse, sier Jan Egeland til VG.

Spenningen øker og krigføringen i Idlib-provinsen i Syria fortsetter med uforminsket intensitet. Tyrkias forsvarsminister kommer med nye trusler om angrep mot mål i Idlib.

Samtidig provoserer syriske myndigheter ved å anerkjenne at tyrkerne sto bak drap på opptil 1,5 millioner armenere mellom 1915 og 1917 som et folkemord.

Daglige angrep

Sivile syrere i og rundt den syriske byen Idlib, har havnet midt i en tre-fronts krig hvor angrepene kommer fra alle hold. Og hvor eneste mulighet for å berge livet er å flykte mot grenseområdene til Tyrkia. Siden før jul er hundretusener av flyktninger internert i overbefolkede leire langs grensen til Tyrkia, ifølge FNs-opplysninger gjengitt i The New York Times.

Sivilbefolkningen i Idlib blir daglig utsatt for angrep fra tre fronter. Fra syriske regjeringstyrker som vil overta kontrollen over Idlib-provinsen, fra militsgrupperingen i den syriske opposisjonen som slåss for å hindre den syriske president Assads militære styrker fra å ta over Idlib. Også tyrkiske militære styrker utgjør en trussel for sivilbefolkningen.

VARSLER: Jan Egeland trygler alle land med innflytelse på partene i Syria-krigen, og å få på plass en våpenhvile. - Dette er den verste krigen i vår generasjon, sier Egeland. Her avbildet samme med FNs generalsekretær, Antonio Guterrez. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Det er ikke å ta for hardt i å si at dette er den verste fordrivelsen av mennesker, i det som nå må kalles den verste krigen i vår generasjon, sier Jan Egeland.

Generalsekretæren i Flyktninghjelpen påkaller nå verdenssamfunnet ansvar for den enorme menneskelige katastrofen som nå utspiller seg i den ni år lange krigen i Syria.

– Vårt budskap til alle land og parter som har innflytelse på det forferdelige som skjer, er at det umiddelbart kommer til en våpenhvile. Deretter må det handles raskt, og forhandles like raskt for få en fredelig avslutning på denne krigen, sier Jan Egeland.

MILITÆR-KONVOI: Tyrkiske styrker er stadig mer involvert i kampene mot den syriske regjeringshæren. Her ruller tyrkiske tanks inn i Idlib onsdag. Foto: Ghaith Alsayed / AP

Terrorister

Flyktninghjelpens generalsekretær var nylig i Moskva og brakte sitt klare budskap til det russiske lederskapet, og på CNNs «Amanpour» redegjorde den tidligere FN-toppen for det dype alvoret som hviler over situasjonen i Syria.

Egeland mener det Russland, Tyrkia, USA, Iran og Gulfstatene som kan øve innflytelse på de involverte partene, og at de har et ekstra stort ansvar for få disse til forhandlingsbordet.

– Idlib-provinsen er det siste området som blir holdt av opposisjonen til Assad-regimet. Gruppene som utgjør opposisjonen i Syria blir kalt terrorister, og omkvedet hos den andre siden er at «vi forhandler ikke med terrorister». Ja, det er beinharde krigere, men det er likevel det så si, at disse grupperingene har vi forhandlet med tidligere, sier Jan Egeland.

– Det er sivilbefolkningen som blør og dør i det som kan ende i et forferdelig blodbad. Vi må ikke ende der at det skal kjempes til den siste baby og den siste mor, sier en tydelig opprørt Jan Egeland.

VAR ET HJEM: Assad-regimets offensiv mot opprørsstyrkene i Idlib-provinsen har jaget sivilbefolkningen på flukt fra ødelagte bygninger. Slik ser det ut i landsbyen Maaret al-Naasan. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Publisert: 13.02.20 kl. 17:30

