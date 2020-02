SLAGMARK: Dette var gårdsplassen til Sara Tilling og Gary Henderson. I seks uker har de sett på den massive haugen med utbrente trær og lurt på hvor de skulle begynne. Nå har organisasjonen Team Rubicon sendt ut en gjeng motorsagkyndige for å rydde opp.

Skogbrannene i Australia: Får krisehjelp av norske krigsveteraner

COBARGO (VG) Utstyrt med motorsag har en gruppe norske arbeidskarer inntatt eiendommen til Sara Tilling – som mistet alt hun eide i skogbrannene nyttårshelgen.

Ingrid Hovda Storaas

Skylarr Beek (foto)

Nå nettopp

– Jeg får tårer i øynene. Men denne gangen er det glade tårer.

Sara Tilling og ektemannen Gary Henderson drev kengurureservatet Cobargo Wildlife Sanctuary hjemmefra, og mistet alt da brannene raste gjennom det lille lokalsamfunnet nyttårshelgen: Sitt eget hjem, hjemmet til kenguruene – og flere hundre kenguruer de så på som sin egen familie.

– Jeg hadde funnet mitt paradis, mitt sted på jorden. Og så ble alt ødelagt, sier hun til VG.

Bakgrunn: Minst én milliard dyr døde i Australias skogbranner









«HJEMSØKT»: Sara Tilling holder godt rundt wallabyen Tiddy. Etter brannene måtte hun og ektemannen selv avlive hardt brannskadede dyr. – Det vil hjemsøke oss for resten av livet, har hun sagt til australske 7 News.

Seks uker etterpå er et 30-talls frivillige fra katastrofehjelp-organisasjonen Team Rubicon i full sving med å rydde opp i infernoet flammene forårsaket. Blikkrester ligger strødd utover etter at flere uthus eksploderte, og brente trestammer og grener dekker gårdsplassen.

– Vi snakket om å komme oss vekk, bare gi opp alt. Men nå som jeg ser at alle er her og jobber for oss, klarer jeg å se hva vi hadde, og hvordan det kan bli noe igjen, sier hun.

7 mann fra Norge

Ryddingen hos Tilling er del av «Operasjon Ryan», et oppdrag organisert av katastrofehjelp-organisasjonen Team Rubicon Australia.

De har sendt et team på 28 personer til den katastroferammede landsbyen Cobargo, rundt fem timers kjøretur sørover fra storbyen Sydney. Syv av dem er norske og var på plass i Sydney 1. februar, etter at den australske organisasjonen ba om hjelp fra sine kolleger i Team Rubicon Norge.

I AUSTRALIA: Kjetil Staveland (f.v.), Tore Stensland, Joachim Dammen, Torleif Narheim, Kjartan Skogtvedt, Frode Ovedal og Jan Harald Torvund etter å ha landet i Sydney. Foto: Team Rubicon Australia

Organisasjonen ble dannet etter jordskjelvet på Haiti i 2010, og har siden sendt veteraner og sivile spesialister for å hjelpe til etter både orkaner, jordskjelv, tornadoer, flommer og skogbranner.

Dette er den norske delegasjonen i Cobargo Teamleder Joachim Dammen (ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus)

Torleif Narheim (veteran fra Telemark bataljon)

Frode Ovedal (bonde fra Sirdal)

Tore Stensland (brannmann ved 110-sentralen i Rogaland)

Kjetil Staveland (områdeleder beredskap i Haugaland brann- og redning)

Jan Harald Torvund (oljeplattformarbeider for Equinor i Nordsjøen)

Kjartan Skogtvedt (forsikring og finansiering i selskapet Profinans).

En av målsettingene er å vise at krigsveteraner har ferdigheter som er nyttige for samfunnet.

– Vi er her fordi vi vil hjelpe. For oss veteraner handler det også om å bruke erfaringen vi har opparbeidet oss, men som det ikke er bruk for hjemme. Vi vet hvordan det er å være i felt, være tett på hverandre og å være i en krise. Det gjør godt at noen har bruk for det, sier Torleif Narheim, veteran fra Telemark bataljon med erfaring fra blant annet Kosovo.

TRIVES I FELT: Krigsveteran Torleif Narheim går under navnet «vikingguden Thor» i Australia. – Jeg fant det ikke akkurat på selv, men det har jo sin effekt, sier han. Foto: Skylarr Beek, VG

Skjelte ut statsministeren

Siden september har skogbrannene i Australia sørget for at over 12 millioner hektar skog er svidd av. 28 personer er døde i brannene, og over 2000 hjem ødelagt.

Den lille landsbyen Cobargo er blant lokalsamfunnene som er blitt hardest rammet.

De mistet to av sine i underkant av 800 innbyggere, og det var her Australias statsminister Scott Morrison ble utskjelt, kalt idiot og nærmest jaget bort av fortvilte innbyggere da han kom for å møte skogbrannofre tidlig i januar:

Kjørende innover mot nordmennenes leir, passerer VG utbrente veiskilt og kilometer på kilometer med svidd skog. Langs landsbyens historiske hovedgate er flere butikker og kafeer jevnet med jorden.

På «leirplassen» deres i Cobargo blir vi møtt av et norsk flagg. Innenfor står feltsengene tett i tett i et gammelt garderobeanlegg. I første etasje er det satt opp provisoriske dører inn til toalett og dusj, og ute er det gravet grøfter rundt teltene så de ikke skal synke ned i gjørmen i regnværet.







NORSK FLAGG: De frivillige har akkurat blitt brifet før oppdrag i den lille australske landsbyen Cobargo.

Inne i et av de hvite teltene er morgenbrisen i full gang, før det bærer av gårde til dagens oppdrag hos Sara Tilling og kenguruene.

Deborah Fenton i Team Rubicon Australia gir beskjed om at det ikke vil være toaletter tilgjengelige på eiendommen, og at de frivillige ikke får spise kjøtt til lunsj fordi de som bor der er vegetarianere.

– De har hatt det veldig vanskelig, og de er ikke typen til å be om hjelp selv, legger hun til.

Team Rubicon Katastrofehjelp-organisasjon som ble grunnlagt etter jordskjelvet på Haiti i 2010.

Den norske grenen oppsto etter orkanen Sandy i USA i 2012, da seks norske krigsveteraner med erfaring fra Afghanistan var blant dem som bisto. Team Rubicon Norge har vært offisielt i gang siden januar 2018.

Et av organisasjonens mål er å vise at veteraner som kommer hjem fra tjeneste i utlandet har ressurser og ferdigheter som er nyttige for samfunnet.

Team Rubicon Norge består av 76 prosent veteraner of 24 prosent sivile med spesialkompetanse. Kilde: Team Rubicon Norge, Team Rubicon Australia

Teamleder for den norske delegasjonen Joachim Dammen, som jobber for ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus, forteller at den mentale biten er viktig når de er ute på oppdrag, det å hjelpe folk å komme i gang igjen etter en katastrofe som dette.

– Det er ikke bare veteraner her, det er også sivile. Felles for mange av oss er at vi har erfaring med mennesker i kriser. Vi møter ofte folk som er helt i kjelleren, som ikke aner hvor de skal starte. Da er det ikke alltid det at vi har ryddet bort et tre som er det viktigste, men at vi har vært der, sier han.

MOTORSAGEKSPERT: Bonden Frode Ovedal fra Sirdal driver til vanlig med skotsk høylandsfe. I Australia har han fått rykte på seg for å være rå med motorsagen. – Vi har møtt så mange mennesker jeg vil karakterisere som «hel ved» her nede. Jeg føler ikke at vi når dem til knærne engang, sier han til det. Foto: Skylarr Beek, VG

Gjengen legger ikke skjul på at jobben er tøff. Kjartan Skogtvedt, som til daglig jobber med forsikring og finansiering i selskapet Profinans, forteller at han hadde tårer i øynene flere ganger den første uken i Cobargo.

For brannmann Kjetil Staveland, som er områdeleder beredskap i Haugaland brann- og redning, er det sterkt å høre historiene fra lokale brannmenn.

– Det har gjort enormt inntrykk på meg. Brannmenn har mistet livet her, de har sittet desperate i bilene sine og bare håpet på å overleve, sier han.

Fikk du med deg? Brannmannen Russel reddet naboens hus – da brant hans eget

For å fordøye inntrykkene møtes de etter endt oppdrag hver dag for å snakke om hva de har opplevd.

– Da snakker vi om hvordan det føles. Jeg hadde en kjip dag her om dagen, men da får du en klapp på skulderen og en bekreftelse på at det er ok å ha de følelsene, sier Torleif Narheim.

Fant krigsmedaljer i ruinene

I tillegg til opprydning og saging med motorsag, går de frivillige også gjennom brannruiner for å jakte etter personlige eiendeler.

De har flere ganger hjulpet andre veteraner med å finne krigsmedaljer i ruinene – slik de gjorde hos den tidligere, australske soldaten Malcolm Elmslie i slutten av januar.

Han mistet huset sitt, som han beskriver som et murhus fra 1910 med syv soverom og tre stuer, på nyttårsaften.

– Jeg var hjemme da brannen kom. Jeg hadde ikke forstått hvor nære den faktisk var, men rakk heldigvis å komme meg ut. Jeg satt i bakhagen og så hele huset brenne ned. Hunden min fant meg, så vi satt der sammen, sier han til VG.

MISTET HUSET: Malcolm Elmslie var hjemme i mursteinshuset sitt fra 1910 da brannen kom nyttårsaften. Han kom seg ut, og sammen med hunden sin satt han og så sitt eget hjem brenne ned. Foto: Skylarr Beek, VG

Nå er han kledd i grå T-skjorte selv, og skal ut på sitt første oppdrag for Team Rubicon.

– Jeg tenkte det var bedre å gjøre noe istedenfor å bare sitte i bobilen min og stirre bort på ruinene av huset mitt, sier han og legger til:

– Dessuten likte jeg disse gutta, de er klemmere!

Les også: Malin (26) var fanget av brannene i seks dager

Også Sara Tilling beskriver arbeidet organisasjonen gjør som viktig. Hun synes det er «utrolig» at noen har kommet helt fra Norge for å hjelpe.

– For å være ærlig med deg var jeg helt ferdig etter brannene. Jeg kom til et punkt hvor jeg rett og slett ikke ville være her mer, ikke bare på dette stedet, men i live, sier hun og legger til:

– Nå hater jeg ikke lenger å være her, og det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle kunne si.







GODT INNPAKKET: Kenguruene ligger pakket inn i tepper inne i et lite skur. Når det kommer så mye folk til eiendommen, føler de seg tryggest her inne, forteller Sara Tilling.

Hun og mannen har bestemt seg for å bli boende på eiendommen. De har fått satt opp et lite skur til kenguruene, og en campingvogn til seg selv.

Evakuerte fra brannene i Australia: – Dette blir en lang natt

Som «belønning» for strevet får hver og en av nordmennene bli med inn til det lille provisoriske skuret for å se hva de faktisk jobber for der ute:

Små, små kenguruer innpakket i tepper og hjemmesydde poser.

Da brannmannen Kjetil Staveland kommer ut igjen, ser det nesten ut som han er født på ny.

– Dette gjorde dagen min.

Publisert: 21.02.20 kl. 16:03

