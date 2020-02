Terrorangrepet i Tyskland: Overvåkingsvideo skal vise den antatte gjerningsmannen

Overvåkningsvideoer skal vise den antatte gjerningsmannen etter terrorangrepet i Hanau løpe fra det første åstedet. Den mistenkte mannen skal ha oppsøkt et av målene få dager før angrepet.

Onsdag kveld like før klokken 22 gikk en 43 år gammel mann inn på to vannpipe-barer i Hanau i Tyskland, skjøt rundt seg og drepte minst ni personer.

Da politiets spesialstyrker kort tid senere tok seg inn på hans hjemmeadresse, fant de den antatte gjerningsmannen og hans mor døde. Begge hadde skuddskader, ifølge den tyske riksadvokaten, som leder etterforskningen.

Tyske myndigheter har slått fast at hendelsen er et rasistisk motivert terrorangrepet.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu har fått tilgang til en overvåkningsvideo som skal vise den antatte gjerningsmannen Tobias Rathjen løpe fra det første åstedet like før klokken 22 onsdag kveld.

I videoen, øverst i saken, kan man se en person iført en grønn og gul jakke og lyse bukser.

MISTENKT: Den mistenkte er Tobias Rathjen, som la ut et manifest på sin egen nettside, hvor han spredte konspirasjonsteorier og høyreekstreme meninger. I bakgrunnen kan man så vidt se en grønn jakke med gul hette. Foto: Skjermdump fra YouTube

Politiet har tidligere uttalt at den første skyteepisoden skjedde rundt klokken 22.

VG har valgt å sladde mannen på overvåkingsbildene fordi det ikke er bekreftet at det er den antatte gjerningsmannen. Ifølge avisen Bild gjennomgås disse overvåkningsvideoene nå av kriminalpolitiets etterforskere.

– Et blodbad

Den tyske nyhetskanalen RTL har snakket med Muhammed Beyazkendir som overlevde angrepet mot en av vannpipe-barene.

Beyazkendir forteller at han satt og spiste sammen med flere andre, da de hørte skudd utenfor.

– Det var et blodbad, et stort blodbad, som i et spill eller en film, sier han til den tyske nyhetskanalen RTL.

OVERLEVDE: Muhammed Beyazkendir hevder han så gjerningsmannen på åstedet fire dager før angrepet. Foto: Skjermbilde RTL

– Jeg føler meg bra nå, men bildet av vennene mine er i hodet mitt hele tiden, forteller han.

Beyazkendir hevder at han så mannen som skjøt i den samme baren få dager før angrepet.

FAKTA: ANGREPET I HANAU En tysk statsborger gikk onsdag kveld til angrep på to kafeer i den tyske byen Hanau.

Ni personer av utenlandsk opprinnelse ble skutt og drept. Seks andre ble såret.

Gjerningsmannen, som tyske medier omtaler som 43 år gamle Tobias R, kjørte deretter hjem og skjøt og drepte sin 72 år gamle mor. Deretter tok han sitt eget liv, ifølge politiet.

Noen dager før hendelsen la 43-åringen ut en timelang video på YouTube der han ga uttrykk for høyreekstreme og sterkt rasistiske holdninger.

Mannen etterlot seg også et 24 sider langt skriv som inneholder en rekke konspirasjonsteorier og der han tar til orde for folkemord på flere «raser og kulturer blant oss». Kilde: NTB

Kan ha oppsøkt bar

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu har fått tilgang på det som skal være et bilde av den antatte gjerningsmannenTobias Rathjen (43) fra et overvåkningskamera i den ene vannpipe-baren.

Bildene skal være fra 15. februar, fire dager før angrepet.

– Mannen så seg omkring, forteller Beyazkendir om hendelsen fire dager før angrepet.

MULIG BESØK: Vitner og overvåkningsbildet skal plassere den antatte gjerningsmannen på åstedet fire dager før skytingen. Tysk politi etterforsker overvåkingsbildet. Foto: Anadolu Agency/Reuters

Vitner har forklart at mannen på bildet bestilte en flaske vann, og sto rolig og så seg omkring, ifølge avisen Bild.

Mannen på bildet har en grønn jakke med gul hette, som ligner jakken som er synlig i bakgrunnen på videoen som den antatte gjerningsmannen publiserte på YouTube i forkant av angrepet.

Det tyrkiske nyhetsbyrået opplyser til Focus at overvåkingsbildet er fra Arena Bar & Café som ble angrepet onsdag kveld.

Den mistenkte bodde noen hundre meter fra den aktuelle baren.

– Blod overalt

Under angrepet gjemte Beyazkendir seg bak en vegg og så at en annen person som kom til også ble skutt.

– Jeg så angriperen da han gikk, han ønsket å komme mot meg. Han fyrte av våpenet. Jeg ble skutt i armen. På det tidspunktet kastet jeg meg på bakken.

Han forklarer at kulen gikk inn i skulderen og nesten ut på baksiden.

– Jeg hadde fortsatt noen millimeter mellom luftrøret og ryggmargen. Kulen gikk ut bak her, noen få centimeter forbi ryggmargen og luftrøret mitt, sier offeret.

– Mens jeg lå på gulvet, dekket for såret og så meg til venstre og høyre med folk som tok sitt siste åndedrag og blod overalt, innså jeg at dette var en skyteepisode.

Ifølge Beyazkendir skal mannen som lå ved ham ha hatt en alvorlig skuddskade i halsen, men var i live og bedt han holde over såret.

– Han tok noe ovenfra, en genser eller noe, og han sa: «Bror, vær så snill, hold over såret, vær så snill». Og armen min gjorde så vondt, men jeg holdt over såret uansett, forklarer han.

– Jeg holdt over såret og da sa han «bror, tungen min blir nummen. Jeg kan ikke føle tungen min». Og så sa han: «Bror, jeg kan ikke puste», og så var det alt over.

SAMLET I GATEN: Politiet og ambulanser samlet seg på området hvor angrepet skjedde onsdag kveld. Minst ni personer mistet livet. Foto: ARMANDO BABANI / EPA

Flere utenlandske ofre

Blant de drepte var det fem tyrkiske statsborgere, uttalte den tyrkiske ambassaden i torsdag bekreftet.

Fredag gikk tysk politi ut med nasjonaliteten til de drepte: Tre av de drepte er tyske statsborgere; To av dem er tyrkiske statsborgere; Tre av ofrene er henholdsvis fra Bulgaria, Romania og Bosnia-Hercegovina. Det siste offeret har både tysk og afghansk statsborgerskap.

Like etter hendelsen ble Tobias Rathjen og moren funnet døde. Politiets teori er at han skal ha drept sin 72 år gamle mor, før han tok sitt eget liv.

Seks andre ble skadet, én av dem alvorlig, har statsadvokat Peter Frank sagt.

Ifølge Der Spiegel bodde han hjemme hos foreldrene sine, og faren har status som vitne i saken.

Det er også kjent at han skal ha lagt ut et manifest på Internett hor han skal ha fremmet ekstremt rasistiske motiver og frykt for forfølgelse.

Publisert: 21.02.20 kl. 21:07

