SPERRET AV: Tre ansatte ved H10 Costa Adeje Palace er klarert til å forlate hotellet og gå hjem tirsdag. Foto: AP

1000 turister i hotellkarantene på Tenerife

Svensker og dansker forteller at de ble varslet med en lapp under døren om at de er satt i karantene.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er ved hotellet H10 Costa Adeje Palace sørvest på Tenerife rundt 1000 gjester og ansatte er satt i karantene etter at en italiensk mann, angivelig en lege, som har bodd der testet positivt på covid-19-viruset.

Totalt syv norske gjester har den siste uken bodd på hotellet.

Svenske Harriet Strandvik (45) befinner seg nå på hotellet med ektemannen og deres to barn. Ifølge Aftonbladet skulle familien ha fløyet til Helsingfors tirsdag, men i stedet er de satt i karantene på hotellrommet.

les også Bak disse sperringene er 50.000 corona-avstengt

– Den eneste informasjonen vi har fått utenom gjennom mediene, er en lapp under døren i dag morges der det står at vi ikke får forlate hotellrommet. Det er den eneste informasjonen som har kommet fra hotellet. Alt er stengt, sier Strandvik til avisen i 11-tiden tirsdag.

VAKT: En politibetjent ved sperringene utenfor det karantenebelagte hotellet på Tenerife. Foto: AP

Da hadde familien hverken fått mat eller drikke til rommet. De hadde heller ikke fått noen ytterligere informasjon fra hverken hotellet eller reisearrangøren Tui. Strandvik sier de heller ikke er blitt oppsøkt av noe helsepersonell.

På lappen som ble levert under døren, står det:

«Kjære gjester. Vi beklager å informere dere om at hotellet er stengt av grunnet helseårsaker. Inntil helsemyndighetene gir beskjed, må dere forbli på rommene deres».

les også Sandvolleystjernene dropper Tenerife-leir

Danmarks Radio har snakket med ekteparet Hanne og Søren Christensen som befinner seg på hotellet med sine to barnebarn på 13 og 16 år, som bor på et eget rom. De fikk heller ikke ytterligere informasjon om hva karantenen skyldes.

– Om vi ikke hadde hatt våre danske strømme-abonnement, så vi kunne følge med på TV 2 News og DR.dk, så hadde vi ikke visst noe som helst, sier Søren til DR i 12-tiden tirsdag.

– Den generelle holdningen er at det ikke er grunn til panikk, og vi har på ingen måte panikk, fortsetter Christensen.

Han forteller at familien håper på å kunne reise hjem som planlagt fredag.

les også Over 200 corona-smittede i Italia: Slik spredte viruset seg

Ifølge The Guardian igangsatte det firestjerners hotellet, som brukes av turoperatørene Tui og Jet2Holidays, karantenen på rommene rundt klokken 08 tirsdag morgen. Selve hotellet ble sperret av mandag i avvente av prøveresultatene fra den italienske mannen.

En britisk gjest ved samme hotell hevder til BBC at mannen som testet positivt hadde vært gjest ved hotellet i seks dager. Også mannens kone skal ha fått påvist det nye coronaviruset.

Publisert: 25.02.20 kl. 20:17

Les også

Mer om Corona-viruset Spania Virus

Fra andre aviser