Svarte og høyreradikale militser marsjerer i USA: – Jeg er livredd for en gatekrig

Tre personer ble skadet av vådeskudd da flere hundre medlemmer av den svarte militsgruppen «Not Fucking Around Coalition» (NFAC) og ytre høyre-militsen «Three Percenters» demonstrerte i Louisville i USA.

For mindre enn 10 minutter siden

NFAC er en milits kun bestående av svarte amerikanere, som ble grunnlagt i år av rapperen John «Jay» Johnson.

Lørdag skulle militsen marsjere gjennom byen Louisville i Kentucky for å protestere mot politivold, skriver The Daily Beast.

I løpet av dagen fyrte et av militsmedlemmene av vådeskudd som skadet tre andre medlemmer av NFAC.

– Dette er en tragisk situasjon som kunne gått langt verre, sier Louisvilles politisjef Robert Schroeder i en uttalelse.

Politisjefen ber videre alle som benytter seg av retten til å bære våpen til å gjøre det på en ansvarlig måte.

forrige













fullskjerm neste TUNGT BEVÆPNET: Militsen «Not Fucking Around Coalition», bestående av kun svarte amerikanere, i Lousville lørdag.

Samtidig som flere hundre medlemmer av NFAC møtte opp i Louisville, gjorde også flere titalls medlemmer av militsgruppen Three Percenters det.

Three Percenters er en ytre høyre-milits som tidligere har vært til stede på hvit makt-demonstrasjoner. Medlemmer av militsen skal også ha hengt en dukke av Kentucky-guvernør Andy Beshear i en løkke fra et tre på en demonstrasjon i mai, skriver The Daily Beast.

De mange ulike militsene med ulik ideologisk overbevisning skaper nå frykt i USA.

– Jeg er livredd for en gatekrig. Vi har for mange motstridende fraksjoner som er altfor tungt bevæpnet, sa ekstremismeforsker J. J. MacNab til den Louisville-baserte radiokanalen WFPL tidligere denne uken.

forrige





fullskjerm neste BLOKADE: Ytre høyre-militsgruppen Three Percenters var også til stede da NFAC marsjerte i Louisville lørdag.

Bakgrunnen for demonstrasjonen lørdag er drapet på 26 år gamle Breonna Taylor, som skjedde i nettopp Lousville. Taylor ble drept av politiet den 13. mars i år, og dødsfallet hennes er et av politidrapene som har bidratt til demonstrasjoner og opptøyer i USA denne våren og sommeren, sammen med dødsfallet til George Floyd.

Taylor ble skutt åtte ganger av politiet da de tok seg inn i leiligheten hennes, der hun var sammen med sin daværende kjæreste. Politiet lette etter ekskjæresten hennes, som ble etterforsket for narkotikasalg. Ifølge familien hennes var hun i live i flere minutter etter at hun ble skutt, men politiet ga henne ingen livreddende behandling.

Én av de tre politimennene som deltok i aksjonen mot Taylors hjem har i etterkant blitt sparket, men foreløpig har ingen av de tre politimennene blitt siktet for noen kriminell handling.

Et annet drap som har blitt trukket frem av demonstranter i USA de siste månedene, er dette på 25 år gamle Ahmaud Arbery:

Publisert: 26.07.20 kl. 12:11

Mer om USA Drap Politivold

Fra andre aviser