«AOC» sier hun ble trakassert av kongressmedlem

Demokratenes stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez sier til The Hill at hun «aldri har møtt den slags hissig, motbydelig form for respektløshet».

Alexandria Ocasio-Cortez, ofte kalt «AOC», har vært en profilert stemme på venstresiden av Demokrat-partiet etter hun ble valgt inn i Kongressen 2018.

Det enormt populære, men også omstridte, kongressmedlemmet sier nå at hun er blitt trakassert av kongressmedlem Ted Yoho.

Det skriver hun på sin egen twitterkonto tirsdag.

– Jeg snakket aldri med «Rep. Yoho» før han bestemte seg for å gi meg tilsnakk på trappene til landets hovedstad i går, skriver hun.

Hissig ordveksling

I et intervju med The Hill sier Ocasio-Cortez at Yoho kalte henne «motbydelig» da de møttes på vei henholdsvis til og fra Capitol Hill mandag.

Den korte, men opphetede ordvekslingen, skal ha blitt overhørt av en reporter i samme avis.

«Du er helt fra vettet», sa Yoho til henne, og Ocasio-Cortez skjøt tilbake og sa til Yoho at han var «frekk».

Yoho avsluttet samtalen med å beskrive Ocasio-Cortez med uttrykket «fucking bitch», ifølge avisen.

les også Ocasio-Cortez til VG: – Presidenten er ikke konge

Ted Yoho har så langt ikke kommentert hendelsen selv, men en talsperson, Brian Kaveney, sier i en uttalelse til NBC News at Yoho nekter for å ha brukt uttrykket.

Kaveney sier at Yoho gikk fra stedet mens han oppsummerte Ocasio-Cortez’ politikk og kalte den for «bullshit».

– Bare å late som du ikke så det

Yoho var i følge med kongressmedlem Rorger Williams. På spørsmål fra The Hill om hva som ble sagt i ordvekslingen, sier Williams at han ikke fikk det med seg.

– Jeg tenkte på problemer jeg har i distriktet mitt som må gjøres noe med, sier han.

Etter uttalelsen tok Ocasio-Cortez til en ny tweet hvor hun sier at Williams lyver.

– Må elske republikansk mot fra Rep Roger Williams; når han unektelig ser en annen mann engasjert i trakassering av en ung kvinne, er det bare å late som du ikke så det, skriver hun.

Bakgrunnen for den opphetede ordvekslingen skal ha vært at Ocasio-Cortez nylig antydet at arbeidsledighet og fattigdom førte til en økning i kriminaliteten i New York City.

Ocasio-Cortez er ikke fremmed for kvass kritikk, men kort tid etter utvekslingen sa hun at dette var første gang siden hun ankom Kongressen, at en annen lovgiver har utfordret henne så aggressivt.

– Den slags konfrontasjoner har aldri skjedd meg – noen gang, sier hun.

les også Hets av kvinnelige politikere er et alvorlig problem

Flere av Ocasio-Cortezs demokratiske kolleger har tirsdag tatt henne i forsvar.

– Som @aoc, tror jeg at fattigdom er en grunnleggende årsak til kriminalitet. Lurer på hvorfor rep. Yoho ikke har kommet meg inn på Capitol-trinnene med det samme følelsen?, skriver Dean Phillips på Twitter.

Ruben Gallego, tvitret følgende:

– Jeg har foreslått det samme som @aoc har fattigdom og arbeidsledighet fører til kriminalitet. Rart hverken Yoho eller noe annet medlem har noen gang snakket med meg på den måten, skriver han.

