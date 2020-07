Pompeo i Danmark: Diskuterte ikke Grønland-kjøp

Et tilbakelagt kapittel, slik beskriver Danmarks utenriksminister Donald Trumps interesse for å kjøpe Grønland i 2019.

USAs utenriksminister Mike Pompeo ankom København onsdag morgen. Først gikk turen til Marienborg hvor han møtte statsminister Mette Frederiksen. Representanter for nettopp Grønland og Færøyene, som begge har stor grad av selvstyre, var med når Pompeo møtte sin danske kollega Jeppe Kofod senere på dagen.

– Danmark og USA er de nærmeste allierte i NATO, sier utenriksminister Kofod på en pressekonferanse etter møtet onsdag ettermiddag.

På tirsdag gjorde Kofod det klart at besøket ikke blir en høflighetsvisitt.

– Russland har gjenåpnet militærbaser og det er større aktivitet i området. Dette er ikke en høflighetsvisitt. Det er et møte som handler om en raskt utviklende verden, sa han da, ifølge Politiken.

På onsdag understreket hans det videre, særlig med tanke på temaer hvor de to lederne av de to landene ikke er enige.

– Vi foretrekker at USA har forblitt en del av Paris-avtalen, sier han.

På spørsmål om kjøp av Grønland hadde vært et tema, avkreftet Kofod dette.

– Den diskusjonen tok vi for oss i fjor. Det var ikke på bordet i dagens diskusjon, sier han.

FIKK NEI: Slik så det ut da Pompeo gikk inn for et håndtrykk. Hans danske kollega gikk i stedet for en klapp på skulderen. Foto: Reuters

For et snaut år siden var forholdet mellom danskene og amerikanerne anstrengt. I august 2019 lanserte president Donald Trump ideen om å kjøpe Grønland, noe statsminister Mette Frederiksen sa var et absurd forslag. Det svaret ble så dårlig tatt imot av Trump at han avlyste en planlagt danmarkstur.

Nå er forholdet på rett spor igjen, og grønlenderne vil helst legge episoden bak seg.

– Det som ble sagt er fortid, og det vi gjør i dag er noe helt annet. Det som teller er hva vi sier og gjør nå, sier Grønlands utenriksrepresentant Steen Lynge før møtet i København.

I april bidro amerikanerne med en krisepakke på 12 millioner dollar til Grønland, og forrige måned gjenåpnet de konsulatet i hovedstaden Nuuk.

– Det er en ny dag for USA og Grønland, sier Pompeo og nevner konsulatet.

ANSIKTSMASKE: Mike Pompeo ankom Kastrup med ansiktsmaske onsdag.

Kan be om dansk bidrag

Alt er likevel ikke fryd og gammen. Amerikanerne er sterkt imot Nord Stream 2, en gassledning som bygges mellom Russland og Tyskland og som delvis går gjennom dansk farvann. USA har innført sanksjoner mot flere selskaper som bygger rørledningen, noe EU er svært misfornøyd med.

Camilla Nørup Sørensen ved Forsvarsakademiet i Danmark mener at Pompeo også kan bruke møtet til å dra Danmark inn i konflikten om Sør-Kina-havet, hvor amerikanerne nettopp har sendt to hangarskip.

NORD: Grønland ber om økonomisk godtgjørelse fordi et dansk-grønlandsk selskap mistet kontrakten om vedlikehold av Thule-basen. Det er det amerikanske luftforsvarets nordligste base. Foto: Ida Guldbaek Arentsen / RITZAU SCANPIX

– Danske skip har vært med i flere operasjoner med USAs hangarskip. Det har lenge ligget i kortene at dette kan komme til å utvides til Sør-Kina-havet. Det er ikke avgjørende for USA med for eksempel en dansk fregatt, men det er viktig å få markert at USA ikke står alene med sin utilfredshet med Kina i det området. Derfor vil USA gjerne snekre sammen en internasjonal koalisjon, sier hun til Politiken.

– Det er klart at Europa trenger en koordinert og sterk tilnærming til Kina, sier Kofod på pressekonferansen onsdag.

Avviste håndtrykk

Allerede i forkant av møtet oppstod det en småpinlig situasjon. Da Pompeo strakte ut hånden for å håndhilse på Kofod, avfeide han det. I stedet klappet de to hverandre på ryggen. Det hele ble gjort med et smil.

Første stopp for Europa-besøket til Pompeo var i London. Der møtte han statsminister Boris Johnson og utenriksminister Dominic Raab. Da stod uigurene i Xinjiang-provinsen og sikkerhetsloven om Hongkong.

Pompeo brukte anledningen til å oppfordre andre land enn USA til å gi Kina motstand.

Det er ventet at Hongkong vil stå på dagsordenen også når Pompeo gjester København onsdag.

