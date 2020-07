TOK SEG INN PÅ OMRÅDET: Det som ifølge CNN er amerikanske agenter og en låsesmed jobber for å komme inn i konsulatet i Houston etter at det kinesiske personellet hadde forlatt stedet. Foto: (Godofredo Vasquez / Houston Chronicle via AP / NTB scanpix

Kinas konsulat i Houston er stengt - amerikanske agenter skal ha tatt seg inn på området

Det kinesiske konsulatet i Houston i Texas ble stengt fredag. Amerikanske medier melder at føderale agenter gikk inn i bygningen like etter at de ansatte var evakuert.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Denne uken krevde Donald Trump og amerikanske myndigheter at Kina stengte sitt konsulat i storbyen Houston i Texas løpet av 72 timer.

Dette skjedde etter at USA på tirsdag siktet to kinesiske statsstøttede hackere for å ha hacket seg inn på hundrevis av datamaskiner tilhørende selskaper, myndigheter og enkelte aktivister.

Amerikanske myndigheter mener konsulatet har vært en brikke i det de hevder er en større, kinesisk spionasje-operasjon, og fredag tok amerikanske agenter seg ifølge Houston Chronicle og CNN inn i bygningen – kort tid etter at evakueringsfristen for det kinesiske personellet var gått ut.

CNN skriver at flere svarte SUV-biler, to hvite biler og en bil fra en låsesmed kjørte inn på området fredag ettermiddag.

Da de ansatte ved konsulatet flyttet ut av bygningen på fem etasjer, ble de plaget av rundt 100 demonstranter som blant annet viftet med flagg mot Kinas kommunistiske styre, skriver Reuters.

– Vi tror aktivitetene ved konsulatet i Houston er en miniatyrversjon av et bredere nettverk i over 25 byer som støttes av konsulatene her, sier en tjenestemann ved USAs justisdepartement til CNN fredag, og legger til:

– Konsulatene har gitt personer i dette nettverket informasjon om hvordan de kan unngå eller ødelegge for etterforskningen vår.

Kina reagerer kraftig

Kinesiske myndigheter har reagert kraftig på beskyldningene , og kaller konsulat-stengingen et «alvorlig brudd på folkeretten og grunnleggende normer som dekker internasjonale forhold og den bilaterale konsulære avtalen mellom Kina og USA».

De lovet å gjengjelde beskyldningene, og ifølge lokalavisen Houston Chronicle startet personer i konsulatet straks å brenne dokumenter.

Dette skal ha skjedd i bakgården, noe som skal ha blitt sett av vitner i området som så papir bli brent fra det som så ut til å være åpne søppelbøtter utenfor, skriver Buisness Insider.

Kina svarte fredag med å beordre det amerikanske konsulatet i Chengdu stengt, og hevder at personellet der der blandet seg inn i Kinas indre anliggender, hevder Beijing.

Publisert: 25.07.20 kl. 06:52 Oppdatert: 25.07.20 kl. 07:03

