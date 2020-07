Foto: Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

CNN: Twitter vurderer betalingsløsning

Mikrobloggtjenesten Twitter kan komme til å starte med utprøving av betalingsløsninger allerede inneværende år.

Annonseinntektene til Twitter har fått en kraftig smell under coronapandemien. Andre kvartal ga selskapet en omsetning på 562 millioner dollar, men dette tilsvarer en nedgang på 23 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019.

Helt siden oppstarten i 2006 har Twitter vært gratis for brukerne.

Ryktene om selskapet vurderer å innføre brukerbetaling, skjøt fart da det tidligere i juli ble utlyst en stilling i Twitter hvor det å «bygge en abonnementsplattform» sto i stillingsbeskrivelsen.

Torsdag bekreftet toppsjef og grunnlegger Jack Dorsey dette i en konferansesamtale med investorer, melder CNN Business.

- Dere vil trolig se utprøving av forskjellige løsninger allerede i år, skal Dorsey ha fortalt.

Det blir trolig ikke snakk om å kreve betaling av samtlige brukere.

- Vi ønsker å forsikre oss om at en ny inntektskilde kommer i tillegg til annonsebusinessen. Vi mener at det eksisterer en verden hvor abonnement er en tilleggstjeneste, hvor handel er en tilleggstjeneste, hvor det å hjelpe folk med å håndtere betalingsmurer er en tilleggstjeneste, forklarte Dorsey i samtalen, ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet.

Markedet reagerer positivt på nyheten. I skrivende stund har aksjekursen til Twitter torsdag gått opp drøyt fire prosent.

Aksjekursen til Twitter fikk en smell tidligere i sommer, i forbindelse med en omfattende grasrotkampanje for å få annonsører til å holde seg unna sosiale medier som utnyttes til å spre rasistisk hets.

Siden 20. juli har aksjekursen til Twitter imidlertid steget med 32 prosent.

Twitter ble nylig også utsatt for et massivt hackerangrep, der kontoene til berømtheter som Bill Gates, Barack Obama og Kanye West ble kuppet. Fra kontoen til Bill Gates ble det eksempelvis postet en melding om at alle som setter inn en viss sum på en bitcoin-lommebok, ville få det dobbelte tilbake.

