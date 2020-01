«DEAL»: President Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu tar hverandre i hendene i forbindelse med lanseringen av Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Midtøsten-ekspert om fredsplanen: – For å sikre gjenvalg av Trump og Netanyahu

Eksperter mener president Donald Trumps plan kan føre til oppblussing av den betente konflikten heller enn fred mellom Israel og palestinerne.

– Et stort skritt mot fred, sa president Donald Trump da han presenterte sin kontroversielle fredsplan for Israel og palestinerne.

Samtidig demonstrerte tusenvis på Gazastripen. Planen er nemlig utarbeidet i nært samarbeid med Israel, mens palestinerne ikke vært involvert, og avviser den i sin helhet.

– Trump, Jerusalem er ikke til salgs. Våre rettigheter er ikke til salgs. Din konspirative avtale vil ikke bli gjennomført, sa den palestinske presidenten Mahmoud Abbas tirsdag kveld etter et møte med en rekke palestinske grupperinger, blant dem Hamas.

Tostatsløsning

Israels statsminister Benjamin Netanyahu var imidlertid full av lovord om Trump, og kalte det en «historisk dag».

– Dette er en realistisk vei til fred, sa Netanyahu og la til:

– De andre mislyktes fordi de ikke fant den rette balansen mellom Israels sikkerhetsbehov og palestinernes ønske om egen stat, sa han.

Planen innebærer blant annet opprettelsen av en palestinsk «stat» med sin hovedstad i deler av Øst-Jerusalem – nærmere bestemt i Shuafat, som ligger 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby.

TUSEN NEI: Palestinernes president Mahmoud Abbas holdt pressekonferanse i Ramallah på Vestbredden etter et møte med andre palestinske ledere, og sa «tusen nei» til Trumps Midtøsten-plan. Foto: Majdi Mohammed / AP

Det er knyttet en rekke betingelser til at Palestina skal få bli en egen stat:

Israel få beholde bosetningene i de okkuperte områdene, som FNs sikkerhetsråd har slått fast er ulovlige og i strid med folkeretten.

Den palestinske staten som forespeiles skal være demilitarisert og uten kontroll over eget luftrom og egne grenser, og med høyst begrenset kontroll over vannressursene.

På grunn av bosetningene blir den som et lappeteppe som knapt nok henger sammen, og får ikke inngå allianser med andre land.

Den vil også først kunne opprettes etter en fire år lang overgangsperiode og bare dersom palestinerne går med på de øvrige punktene i planen.

– Ingen fredsplan

– Hvis planen er slik Trump har lagt den frem, er det ingen fredsplan, men en plan for å sikre gjenvalg av Trump og Netanyahu, sier Nils A. Butenschøn, professor emeritus i statsvitenskap og internasjonal politikk.

Han mener palestinerne umulig vil med på denne planen som et grunnlag for en fred.

– Her legges det opp til en såkalt «Bantustan-løsning», altså en rekke øyer av palestinske byer og tettsteder med begrenset selvstyre, omringet av Israel på alle bauger og kanter, uten store muligheter til å utfolde seg som en stat, sier Butenschøn.

– Noen fred ut av denne planen kan vi ikke forvente. Dette er et nytt kapittel i en hundre år gammel konflikt, mener professoren.

Kan provosere

Seniorrådgiver Marte Heian-Engdal ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning frykter at Trumps fredsplan i praksis kan føre til mer konflikt.

– Denne planen har ikke det som kreves for at ikke bare én, men begge de to partene skal kunne leve med den. I verste fall kan den provosere palestinerne så mye at det blir nye runder med opptøyer og uroligheter, sier Heian-Engdal til VG.

Hun har doktorgrad i historie, har skrevet bok om Israel og har i flere år forsket og undervist om konflikten mellom Israel og Palestina, Midtøsten historie og amerikansk Midtøsten-politikk.

– Det er lett å flire litt av hvordan Trump legger frem denne såkalte planen, men konflikten er så alvorlig, så dyptgripende og lettantennelig, og vi har altfor mange eksempler på hvor lite som skal til før det blir voldelig. Sånn sett er det mest trist, mener hun.

MIDTØSTEN-EKSPERT: Marte Heian-Engdal ved NOREF. Foto: Ingar Sørensen/NOREF

– Fantastisk med en «deal»

Begge ekspertene sier den såkalte fredsplanen må ses mot det politiske bakteppet og den krevende situasjonen som både Donald Trump og Benjamin Netanyahu begge står i: Det er valgår både i USA og Israel, og begge har rettssaker og alvorlige anklager rettet direkte mot seg, som i teorien kan ta fra dem makten.

Trump har fra dag én snakket mye om sitt ønske om å skape fred mellom Israel og Palestina, og har lagt en god porsjon av sin stolthet som forretningsmann i dette at han kunne få landet verdens vanskeligste «deal», påpeker Heian-Engdal.

– Det hadde så klart vært fantastisk om han hadde fått til noe sånt, men her er det grunnleggende problemet at det mangler én part i konflikten, og en fredsplan eller en avtale uten en part, er ikke en avtale og gir ikke fred. Da er det vi snakker om bare formell israelsk annektering av land med amerikansk velsignelse, mener hun.

Publisert: 28.01.20 kl. 22:26

