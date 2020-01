MEDHJELPERE: Trawniki-menn i Sobibor. Foran i midten ligger det som antagelig er Ivan Demjanjuk - senere kjent som John Demjanjuk. Bak til venstre skimtes gavlene til brakkene hvor de jødiske kvinnene fikk håret klippet, samt skorsteinen til gasskammeret. Foto: USHMM

Sensasjonelt funn: Ukjente bilder fra Sobibor-leiren dukket opp i SS-album

Frem til nå har det knapt vært noe kjent fotodokumentasjon fra «Operasjon Reinhardt», hvor SS i 1942 og 1943 drepte 1,8 millioner jøder i det okkuperte Polen. Nå har fotoalbumet til en av gjerningsmennene dukket opp - og skal blant annet vise John Demjanjuk.

Nå nettopp

Ved første øyekast virker de 361 fotografiene, som denne uken for første gang ble vist frem til offentligheten i Berlin, lite spektakulære.

Men bildene tilhørte en tidligere SS-underoffiser ved navn Johann Niemann, som tilhørte det faste drapspersonellet som deltok i noen av de største nazi-forbrytelsene under andre verdenskrig. Først under eutanasi-drapene på titusener av syke i forskjellige anstalter i Tyskland. Senere i Belzec og fremfor alt i utryddelsesleiren Sobibor.

Fotografiene stammer fra et album som Niemanns barnebarn har funnet blant bestefarens eiendeler. Tidligere har det knapt eksistert noen kjente bilder fra Sobibor, så funnet bidrar med en mengde av nye detaljer rundt nazistenes forbrytelser, skriver Die Welt.

SS-LEIREN: Inngangen til «forleiren» i Sobibor, den lille landsbyen hvor SS-personellet bodde. På skiltet står det «SS Sonderkommando» - navnet på de spesielle drapsenhetene. Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum

To av fotografiene skal i tillegg vise John Demjanjuk - den tidligere ukrainske konsentrasjonsleir-vakten som i 2009 ble utlevert fra USA til Tyskland, og i 2011 dømt for medvirkning til 27.900 drap i 2011. Han nektet for å ha tjenestegjort der, eller å ha hatt noen som helst rolle i holocaust. Han hadde tilbragt flere tiår i USA som bilmekaniker før han ble utlevert - først til Israel, deretter til Tyskland.

DØMT: John Demjanjuk fotografert etter å ha fått dommen i 2011. Han anket den, men døde i 2012 før den var behandlet i ankeinstansen. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

SS trente opp medhjelpere fra det okkuperte Ukraina og andre deler av det tidligere Sovjetunionen for å delta i massemordet på jøder og andre minoriteter. Disse medhjelperne ble blant annet rekruttert fra sovjetiske krigsfanger, og ble kalt Trawniki-menn av tyskerne.

En israelsk domstol dømte Demjanjuk til døden i 1988, etter å ha blitt identifisert av overlevende vitner som den spesielt notorisk grusomme og voldelige vakten «Ivan den grusomme». Dommen ble omgjort av Israels høyesterett i 1993 på grunn av tvil rundt hans identitet og uskyldspresumpsjonen.

SOBIBOR: Utsikt over Sobibor-leiren fotografert fra et vakttårn tidlig i 1943. I forgrunnen hauger med ved, hvor slavearbeiderne jobbet. I bakgrunnen SS-boligene og andre bygninger for det tyske vaktmannskapet. Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum

Etterforskerne var imidlertid ikke overbevist av Demjanjuks forklaring, og i 2009 ble han utlevert fra USA til Tyskland, hvor han i 2011 ble funnet skyldig i medvirkning til drap i kraft av å ha hindret flukt og opprør i utryddelsesleiren, uten å knytte tiltalte til spesifikke tilfeller av drap.

Dommen banet vei for en ny rettspraksis, og har ført til at Tyskland de siste årene har ført en rekke tidligere SS-vakter fra konsentrasjonsleirene for retten.

TANNHJUL I DRAPSMASKINERIET: Johann Niemann (i midten) flankert av Karl Pötzinger og Siegfried Graetschus utenfor et T4-drapssenter i Brandenburg vest for Berlin i 1940. Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum

Senest Bruno Dey, som nå står tiltalt for medvirkning til 5230 drap foran en domstol i Hamburg, hvor også den siste norske overlevende fra Stutthof-leiren har vitnet.

Rundt 1,8 millioner jøder ble drept i utryddelsesleirene Sobibor, Treblinka og Belzec i perioden 1941 til 1943. I leirene ble gasskamre brukt for å ta livet av jøder fra ghettoene i det okkuperte Polen, i det Nazi-Tyskland kalte «Operasjon Reinhardt».

FESTLIG LAG: God stemning blant SS-vaktene i Sobibor, et steinkast unna gasskamrene. Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum

Noen av bildene i Niemann-albumet viser SS-vaktene slappe av med alkohol og underholdning i Sobibor - ikke langt fra hvor jødene ble slaktet ned.

Fotografiene dokumenterer Niemanns karriere i nazi-systemet, fra steder hvor utviklingshemmede mennesker ble drept i Tyskland i det såkalte eutanasi-programmet, til Sachsenhausen og Belzec-leiren.

På et av bildene har SS-offiseren latt seg avbile på en hest. Vitneutsagn fra noen av de få overlevende fra Sobibor dokumenterer at en SS-offiser på hest var der da de ankom jernbanestasjonen ved den daværende østgrensen til det tyskokkuperte generalguvernementet.

PREDIKANTEN: Johann Niemann til hest i Sobibor. Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum

Fra hesteryggen skal han ifølge vitnemålene til de overlevende ha tatt imot de deporterte jødene og gitt dem en tale om den forestående «arbeidsinnsatsen» deres, for å berolige dem. Men tvert imot ventet en grusom død på de tusenvis av nyankomne fangene.

Mannen på hesten er altså Johann Niemann. Han bar kallenavnet «Predikanten fra Sobibor».

Niemann ble drept med øks av en jødisk fange under et fangeopprør i oktober 1943. Senere ødela SS Sobibor-leiren for å slette bevisene på deres massemord.

Fotosamlingen er donert til United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) i Washington.

Publisert: 31.01.20 kl. 07:13

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser