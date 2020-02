VIRUSFRYKT: Alle som jobber i området rundt den døde mannen, brukte beskyttende heldresser. Både personer og området ble desinfisert etter at mannen ble fraktet bort. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Bildene går verden rundt: Full virusberedskap når mann faller om på gaten

Bildene fra den kinesiske storbyen Wuhan viser hvordan et team i heldekkende dresser rykker inn og sikrer stedet når en eldre mann dør på åpen gate.

Nå nettopp

Den eldre, gråhårede mannen ble torsdag morgen funnet død på gaten i Wuhan, byen hvor coronaviruset først startet.

Det er ikke bekreftet at mannen var smittet av viruset, og dødsårsaken er heller ikke kjent. Men bildene viser hvordan kinesiske myndigheter er i full virusberedskap.

Japan Times skriver at det ikke er klart hva mannen døde av. AFP har kontaktet lokale helsemyndigheter, uten å kunne få bekreftet dødsårsaken.

Fotograf Hector Retamal tok bildene som illustrerer frykten som hersker i millionbyen, og som nå går verden rundt.

Samtidig sier den kjente epidemieksperten Svenn-Erik Mamelund at dette viruset trolig er mindre farlig enn influensa.

Mannen i Wuhan lå rett ut på ryggen utenfor en stengt møbelbutikk, ikke langt fra et sykehus. Et munnbind dekker halve ansiktet, og han holdt fortsatt en plastpose i den ene hånden, ifølge Japan Times.

Desinfiserte området

Coronaviruset har så langt krevd minst 259 menneskeliv. Internasjonalt er det blitt bekreftet rundt 12.000 tilfeller av viruset.

Journalister skal ha funnet mannen i den folketomme gaten, ifølge avisen. Ikke lenge etter var også nødetatene på stedet.

Den eldre mannen ble funnet et kvartal unna et sykehus som fungerer som et av hovedsykehusene for behandling av viruset.

Et team med rettsmedisinere ble desinfisert så fort de var ferdig med å undersøke funnplassen, ifølge Japan Times. Alle som jobbet i området, hadde beskyttende heldresser.

Etter at mannen ble fraktet bort, ble hele området desinfisert.

Gatene er vanligvis fulle av mennesker, men byen er nå i full beredskap. Myndighetene bygger ekspressykehus for smittede, byen er i karantene og folk bes om å holde seg hjemme.

Epidemi-ekspert: – Bildet er veldig leit

– Dette bildet er veldig leit i seg selv, sier forsker og epidemi-ekspert Svenn-Erik Mamelund.

Han understreker at man ikke skal spekulerer for mye i dødsårsaken til vedkommende.

– Det er kanskje ikke helt utenkelig at et menneske kan bli funnet død på gaten i en 11 millioners by. Og man vet heller ikke om denne personen har dødd av viruset, påpeker han.

– Men det er klart at man kan bli veldig redd når man er stengt inne i en by med potensielt andre smittede mennesker og ikke kommer ut, da hadde jeg selv blitt veldig redd.

– Dette bildet kan kanskje gjøre folk nervøse og engstelige, bør vi være redde?

– Det er jo veldig vanskelig å vite hvordan dette utvikler seg, men hvis det utvikler seg som sars-utbruddet i 2002–2003 så er det ikke grunn til å tenke at dette skal ende med massespredning mellom mennesker i andre land enn Kina, sier Mamelund.

Publisert: 01.02.20 kl. 08:21

