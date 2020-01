Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei holder tale under fredagsbønneni Teheran. Foto: IRAN PRESS

Irans øverste leder kaller Trump «klovn»

Fredag leder Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei fredagsbønnen i Teheran for første gang siden 2012. Han roser angrepet på amerikanske soldater.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Han anklager USAs president Donald Trump for å «late som» at han støtter det iranske folket, og sier Trump vil dolke landet i ryggen med en giftig kniv.

Khamenei kaller USAs angrep på den avdøde generalen Qassem Soleimani «feig», og omtaler Soleimani som den mest effektive generalen i kampen mot IS.

Den enorme sorgen i Soleimanis begravelse, viser at folket støtter den islamsle republikken, sier Khamenei.

Etter drapet på generalen, svarte Iran med et rakettangrep på en amerikansk base. Tidligere onsdag bekreftet USA for første gang at elleve soldater ble skadet.

Khamenei roser angrepet på amerikanske soldater.

Trump har fått kritikk både internasjonalt og fra amerikanske politikere for å ikke ha informert kongressen før han beordret angrepet mot Soleimani – et angrep som sørget for at den spente situasjonen mellom USA og Iran eskalerte kraftig.

Iran svarte med et missilangrep mot to militærbaser i Irak. En av basene huset også norske soldater, som tidligere har fortalt at de kunne kjenne trykkbølger fra rakettene.

Saken oppdateres!

Publisert: 17.01.20 kl. 10:02

