STRANDET: Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» får ikke legge til kai i Chile. Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

Hurtigruteskip fylt med leger coronafast utenfor Chile

Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er strandet utenfor Puntas Arenas i Chile. 100 australske leger og tannleger skal være om bord.

Nå nettopp

MS «Roald Amundsen» er et av flere skip som er strandet utenfor Puntas Arenas etter at Chiles helseminister Jaime Mañalich søndag kunngjorde at landet forbyr cruiseskip å legge til kai frem til september.

Det skjedde etter at en eldre mann om bord i et cruiseskip testet positivt for coronaviruset.

Ifølge The Guardian er personene om bord på MS «Roald Amundsen» deltakere på en medisinsk konferanse.

– Som veldig mange andre land har også Chile lagt restriksjoner på å reise inn til landet, det gjelder trafikk både på veien, luftfart, og trafikk sjøveien, sier Hurtigrutens pressevakt Øystein Knoph til VG.

– Som et resultat av dette er vi nå i en situasjon der vi har en god og tett dialog med chilenske myndigheter om hvordan på en trygg og effektiv måte få gjestene om bord i MS «Roald Amundsen» hjem, opplyser han.

Han sier det ikke er snakk om bekreftede smittetilfeller på MS Roald Amundsen.

– Det er ingen bekreftede smittetilfeller på MS «Roald Amundsen», ei heller noen mistanke om smitte. Det samme gjelder for alle øvrige Hurtigruten-skip, sier Knoph.

– Vi er nå i dialog med kapteinen og prøver å få tak i hotellsjefen for å få oversikt over situasjonen, sier Knoph.

Han har foreløpig ikke oversikt over hvorvidt det er nordmenn om bord.

– Som på alle Hurtigrutens ekspedisjonsskip i Arktis er det en internasjonal gruppe gjester om bord. Hurtigruten kommer tilbake til hvorvidt det er nordmenn om bord, sier Knoph.

Han sier selskapet gjør fortløpende vurderinger og tilpasninger av tilbudet sitt som følge av coronavirus-utbruddet.

– Det er en situasjon som endrer seg fra time til time, sier han.

Publisert: 17.03.20 kl. 09:34

Les også

Fra andre aviser