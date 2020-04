GRATIS: Folk nøt gratis øl utenfor den irske puben Waxies i Aarhus sentrum. Foto: Ernst van Norde / NTB Scanpix

Pub i Aarhus delte ut bøttevis med gratis øl etter corona-stenging

Det skal mer enn en corona-krise til for å hindre en danske i å nyte sitt øl.

Oppdatert nå nettopp

Det gjelder også puben Waxies i Aarhus, som har måttet stenge på grunn av corona-tiltakene i landet.

I stedet for å la fatølet deres bli dårlig på utløpsdatoen 10. april, bestemte eierne seg for å dele ut ølet gratis til dem som ville ha.

Og innbyggerne i Aarhus var ikke vonde å be på lørdag. De kom med glass, krus, brusflasker, mugger og vaskebøtter (!) for å få med seg de inntil fem literne hver person kunne ta med seg hjem.

KØ: Mange stilte seg i kø i håp om inntil fem liter øl per person. Foto: Ernst van Norde / NTB Scanpix

– Coronakrisen tvang meg til å droppe den planlagte reisen min til Israel og Egyp i siste liten, så da er det fint å få litt gratis øl å trøste seg med, sier Nikolaj Kaas til Ekstra Bladet.

– Vi så for noen timer siden på sosiale medier at det var gratis øl her. Fra og med da var det ingen tvil om hva vi skulle bruke lørdagen vår på, sier Anton Blom til samme avis, sammen med kameratene Rasmus og Victor.

Utdelingen var godkjent på forhånd av politiet, og det var både vektere og politi som passet på at folket i køen holdt rett avstsand.

Publisert: 05.04.20 kl. 19:42 Oppdatert: 05.04.20 kl. 19:54

Fra andre aviser