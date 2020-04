HARD KRITIKK: Svenske helsemyndigheter får hard kritikk for sin håndtering av coronaviruset. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige: 22 forskere mener strategien har mislyktes

Forskerne mener at det må skje en rask endring i Sverige og etterlyser en rekke inngripende tiltak.

I et debattinnlegg i Dagens Nyheter kommer 22 forskere med hard kritikk mot den svenske coronastrategien.

Ifølge Aftonbladet mener forskerne at politikerne nå må gripe inn med «raske og radikale tiltak».

Sverige er det hardest rammede landet i Norden. Ifølge VGs oversikt at Sverige klokken 12.30 tirsdag har 10.950 registrert smittede og 919 coronadødsfall.

859 pasienter får intensivbehandling.

– Ikke forstått alvoret

Særlig sykehjemmene har vært hardt rammet i Sverige. I starten av april fantes bekreftet eller mistenkt smitte i hver tredje aldersbolig i hovedstaden Stockholm.

Ifølge forskerne har svenske helsemyndigheter ved fire anledninger hevdet at smitten flater ut, uten at det har vist seg å stemme. En av forskerne, professor ved Göteborgs universitet Jan Lötvall, mener at det svenske folket ikke har forstått alvoret.

– Det er fordi de har fått tvilsomme beskjeder fra folkehelsemyndighetene og våre folkevalgte, sier han ifølge Aftonbladet.

Ifølge forskerne må det skje en rask endring. De foreslår at skoler og restauranter stenges på samme måte som i Finland. Helsepersonell som jobber med eldre skal bruke skikkelig smittevernutstyr og det må gjennomføres massetesting av helsepersonell.

Forskerne vil også kreve at hele familien må i karantene dersom et familiemedlem er syk eller har testet positivt for viruset.

– De folkevalgte som har det øverste ansvaret må gripe inn, det finnes ikke noe annet valg, mener forskerne.

Det har foreløpig ikke lykkes Aftonbladet å få en kommentar fra folkehelsemyndighetene i Sverige.

Stoler på strategien

Da VG besøkte Sverige før påsken, var det nærmest ingen som ikke stolte på den svenske strategien, som i stor grad baserer seg på personlig ansvar og flokkimmunitet.

Myndighetene har lagt ned forbud mot ansamlinger av over 50 mennesker, men noen restauranter, utesteder og kafeer holder åpent. Barneskoler og barnehager har også holdt åpent hele tiden. Samtiig lå mange gater helt tomme da VG besøkte hovedstaden.

Den svenske strategien Sverige har valgt en annen strategi enn de fleste andre land i Europa. Barnehager og grunnskoler er fortsatt åpne, mange går på jobb som normalt, og utesteder er åpne. I stedet for å innskrenke folks bevegelsesfrihet med forbud, har de valgt å gi folk sterke anbefalinger om hva de bør gjøre for å hindre smitte.

Tiltakene som svenske myndigheter har iverksatt, er fullt og helt basert på folkehelseekspertenes anbefalinger. Målet er å skape flokkimmunitet, samtidig som smitten bremses mest mulig med stort sett frivillige tiltak.

Tirsdag i forrige vedtok den svenske regjeringen å innføre et forbud mot besøk på alle landets aldershjem. Forbud hadde gjeldt i Stockholm i flere uker.

Et annet forbud gjelder offentlige arrangementer og ansamlinger med over 50 personer. Det trådte i kraft søndag.

Sverige idrettsforbund (RF) forbyr treningskamper i lagidretter, men har fortsatt langt fra så strenge regler som i Norge for trening og aktivitet.

Kilde: Folkhälsomyndigheten, NTB og VG Vis mer

En stor andel av befolkningen holder seg hjemme, har hjemmekontor og besøker nesten ikke venner og familie.

Til tross for myndighetenes råd om å bli hjemme, hadde noen få hytteturister tatt seg opp i fjellet, hvor alpinanleggene er stengte. Tidligere i dag meldte svenske folkehelsemyndigheter at det hadde vært en kraftig nedgang i antall reisende i påsken.

