UT MOT TRUMP: Tidligere FBI-direktør James Comey er kritisk til Trumps kriseledelse. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Tidligere FBI-direktør Comey ut mot Trumps coronaledelse

Den tidligere FBI-direktøren James Comey, som fikk sparken av Donald Trump, er svært kritisk til presidentens kriseledelse.

Oppdatert nå nettopp

I et leserinnlegg i Washington Post skriver Comey at presidentens kriseledelse ikke holder mål.

– Vi vet hvordan bra lederskap i en krise ser ut. Dette er ikke det, skriver Comey.

USA er nå landet med høyest dødstall i verden grunnet coronaviruset. Ifølge oversikten til Johns Hopkins University er over en halv million mennesker rapportert smittet, og 20 608 har mistet livet.

– Folk leter etter lederskap når de er redde. Men god ledelse gjennom en krise handler ikke om å lyve så folk ikke får panikk. Det handler ikke om å love folk at alt kommer til å gå fint, eller å belære dem for at de er skremt, skriver Comey.

Trump har den siste tiden fått kritikk for å spre feilinformasjon på sine daglige pressemøter om coronaviruset, noe som har fått flere medier til å la være å møte opp. Det fikk Trump til å reagere på Twitter.

– Fordi seertallene for pressekonferansene er høyest, gjør media, den radikale venstresiden, demokratene og flere alt i sin makt for å nedvurdere og stoppe dem, skrev han på Twitter.

Trump har blant annet sagt at coronaviruset kommer til å forsvinne når varmen kommer, og sammenlignet coronaviruset med en vanlig influensa.

– Folk i krise følger nøye med på hvert eneste ord, gest og tone fra lederne. De legger merke til overdrivelser eller mangel på autentisitet. Gode ledere forsøker alltid å fortelle folk sannheten, spesielt i kriser. De retter opp de uunngåelige feilopplysningene under en krise, og innrømmer når de ikke vet svaret, skriver Comey.

Den tidligere FBI-sjefen og Trump har en lang forhistorie, med mange angrep frem og tilbake. I mai 2017 fikk Comey sparken av Trump, etter at FBI etterforsket bånd mellom Trump-kampanjen og Russland.

I leserinnlegget peker Comey på dronning Elizabeths tale til det britiske folk under coronakrisen, og kaller det en «mesterklasse i ledelse». Til tross for at han ikke ser det samme hos Trump, tror han at landet kommer seg gjennom pandemien.

– Selv uten effektiv nasjonal ledelse kommer vi oss gjennom denne krisen. Vi vil møtes igjen, og når vi gjør det vil USA være et bedre land, med en større verdsettelse av hva lederskap krever, avslutter Comey.

Publisert: 12.04.20 kl. 07:45 Oppdatert: 12.04.20 kl. 08:01

Fra andre aviser