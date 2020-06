JUBEL PÅ BRANN-KAMP: Bergenserne, statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) var med Brann-supportere på pub i Oslo sentrum da nyheten kom om at Norge fikk plass i FNs sikkerhetsråd. Her jubler hun imidlertid for Brann-scoring. Foto: Frode Hansen

Erna jublet - Norge fikk plassen i FNs sikkerhetsråd

Norge fikk støtte fra 130 land og har dermed fått plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022, sammen med Irland, mens Canada røk ut i avstemningen i FN-hovedkvarteret onsdag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) fulgte kampen Haugesund-Brann da resultatet ble klart i New York:

– Heldigvis gikk noe veien i dag, jublet statsministeren, mens det sto 1–1 i kampen.

– Det er veldig hyggelig. Det er noe vi har jobbet lenge for og er glade for - også tar vi offisielle kommentarer senere, la hun til.

Helt siden 2007 har Norge har drevet kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd i 2021 til 2022. Helt inntil avstemningen har utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fastholdt at hun trodde det ville bli jevnt.

Inntil desember 2019 hadde UD brukt 29 millioner kroner på en kampanje som blant annet omfattet vafler, rosa sokker, pins og nøkkelbånd, pluss studieturer til Norge for ambassadører fra fattige land.

VALGKOMITEEN: Ambassadør Mona Juul, foran, går til FN for å stemme, sammen med (fra venstre) Mariken Bruusgard Harbitz, Meena Syed, og Ragnhild Imerslund. Foto: Pontus Höök, NTB Scanpix

– Med alle sine feil og mangler er Sikkerhetsrådet det eneste organet som har avgjørende betydning og makt over internasjonal fred og sikkerhet. Det viktige er ikke om du er stor eller liten, men om du kan bidra med noe. Og det kan Norge, med vår lange erfaring i arbeid med fred og konfliktløsning, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG i forrige uke.

Både statsminister Erna Solberg (H) og utenriksministeren hadde planlagt å være i New York før og under avstemningen, men følger i stedet regjeringens egne reiseråd og ble hjemme i Oslo.

FN-bygningen har også langt på vei avstengt siden mars. Landene som ville avgi stemme, måtte registrere seg på forhånd og ble invitert i puljer inn i planumssalen til FNs hovedforsamling for å avgi stemme onsdag.

Bono, Celine Dion og kronprinsen

Konkurrentene Canada og Irland har spilt ut sine beste kort, som blant andre Celine Dion og Bono. Norge har for sin del hatt kronprins Haakon som en trofast medspiller.

– Det er tre veldig like land sett med afrikanske øyne, sa den pensjonerte diplomaten Arild Øyen til VG tidligere onsdag.

Redd Barna: Må fortjene plassen

Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange var tidlig ute med gratulasjonen til regjeringen, men også tydelige krav:

– Nå må også våre myndigheter vise at Norge fortjener plassen i sikkerhetsrådet. Vi vet at rundt 415 millioner barn vokser opp i konfliktområder, og FN har registrert en kraftig økning i antall drap, lemlestelser og grove overgrep begått mot barn i krig de siste årene. Vi forventer derfor at Norge bruker den nye posisjonen til å motvirke den negative utviklingen, ved å insistere på at overgripere stilles til ansvar og at barn beskyttes i krigsområder, skriver Lange i en epost til VG.

– Norske myndigheter må bruke denne muligheten til å sikre økt beskyttelse for den utsatte sivilbefolkningen i dagens mange konflikter, uttaler generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

VALGKAMP: I september 2019 deltok kronprins Haakon i FN-møter i New York sammen med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Thomas Nilsson / VG

Canada: Tapte i 2010

Canadas statsminister Justin Trudeau har utnyttet sin internasjonale «superstar»-status og kjøre en langt på vei personlig kampanje for å få den plassen, etter at Canada ydmykende tapte kampen om en plass i Sikkerhetsrådet i 2010, da Tyskland og Portugal vant støtten og fikk plass i Rådet.

Trudeau har de siste ukene hatt personlig kontakt med et 40-talls stats- og regjeringssjefer for å overtale dem til å støtte Canada.

Irland: Dyrekjøpt erfaring

Irland lanserte sitt kandidatur allerede i 2005. I lanseringen i New York i 2017 sa verdensstjernen Bono at Irlands egen erfaring med kolonialisme, konflikter, hungersnød, og masse-migrasjon burde gi landet «dyrekjøpt ekspertise» til å ta plass i Sikkerhetsrådet.

Sikkerhetsrådet har fem permanente medlemmer: USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia. Pluss ti medlemsland som velges for to år om gangen.

