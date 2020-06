NORSK FAVORITT: Løkken i Hjørring kommune er et populært reisemål for nordmenn, det er også den kommunen med det det høyest antall smittede i Danmark. Foto: Gisle Oddstad

Smitteutbrudd i dansk kommune – storinnrykk av nordmenn i dag

HIRTSHALS/LØKKEN/OSLO (VG) Hjørring kommune i Danmark har høyest antall smittede i landet den siste uken. Nå oppfordrer kommunen alle innbyggerne til å teste seg, om man kjenner på selv de minste symptomer.

Ansatte ved to skoler og alle sykepleiere i Hjørring kommune nord i Danmark må nå testes for coronavirus. Samtidig ber også kommunen om at alle innbyggere skal testes, om man kjenner på selv de minste symptomer.

Dette skjer etter at coronaviruset har fått et godt grep om Hjørring den siste uken, skriver DR.

Kommunen er det stedet i Danmark hvor det er registrert flest nye smittetilfeller per 100 000 innbyggere den siste uken, med totalt 34 personer som har testet positivt.

Det er en betydelig utvikling, etter at kommunen har vært tilnærmet smittefri i flere uker.

– Dette utbruddet viser at vi til tross for lave smittetall ikke kan være sikre. Denne sykdommen sprer seg med en enorm hastighet – og bare en enkelt smittet kan raskt utløse smittekjeder på ters av et samfunn, sier helseminister Magnus Heunicke i en pressemelding.

SMITTEØKNING: Flere skoleklasser i Hjørring kommune er blitt sendt hjem og et pleiesenter er stengt ned etter at det er identifisert smittetilfeller den siste uken. Her ved Løkken i Hjørring. Foto: Gisle Oddstad

Skjermer de eldre

I slutten av mai ble det klart at fra mandag 15. juni kan nordmenn og dansker igjen krysse grensen uten karantene.

Politiet nord i Danmark ventet i morges et massivt innrykk av norske turister.

– Den første fergen fra Norge legger til i Hirtshals klokken 07.30. Vi har ekstra mannskap satt inn til kontroll av passasjerene, fordi vi venter at det vil være stort påtrykk, sa vaktsjef Jess Fallberg i Nordjyllands politi til Ekstra Bladet i dag tidlig.

KILOMETERVIS: Biler og trailere står i kø på motorveien E45 etter at Danmark åpnet grensene til Tyskland. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Danmark har foreløpig vært lite rammet av viruset, med 12.217 registrerte smittede og 598 døde, ifølge VGs oversikt.

Nå har flere skoleklasser i Hjørring kommune blitt sendt hjem og et pleiesenter er stengt ned etter at det er identifisert smittetilfeller den siste uken.

Pleiesenteret er Elder Center Vendelbocenter, der 12 innbyggere og 13 ansatte har testet positivt for Covid-19 siden tirsdag, ifølge DR.

– Det viktige nå er å få stoppet smittekjedene, og ikke minst skjermet de eldre. Dette arbeides det hardt med, sier helseministeren.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nå kommet med en rekke anbefalinger til kommunen.

Anbefalingene innebærer at kommunen nå skal teste alle ansatte i omsorgssektoren. Det stenges også for alle ikke-kritiske besøk, og alle aktivitetstilbud for eldre settes på vent.

Alt personell ved de to berørte skolene i kommunen skal testes, og det blir sendt en oppfordring ut til alle innbyggerne om også å la seg teste.

Publisert: 15.06.20 kl. 18:51

