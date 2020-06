fullskjerm RICHMOND, VIRGINIA: Statuen av generalen Williams Carter Wickham ligger på bakken etter å ha blitt revet ned av demonstranter lørdag 6. juni. Statuen har stått i parken Monroe Park siden 1891.

Amerikansk historieprofessor: Derfor faller de omstridte statuene

Statuer av generaler og soldater som kjempet for siden som ville beholde slaveriet under den amerikanske borgerkrigen på 1800-tallet, vandaliseres og rives ned av rasende demonstranter.

Natt til torsdag ble en statue av sørstatenes president Jefferson Davis revet ned av sinte demonstranter i Richmond i Virginia, mens flere statuer i Portsmouth ble halshugget og vandalisert.

– Graffiti med ord som «ikke mer hvit makt» er kanskje den beste konteksten disse statuene kunne fått, sier den amerikanske historieprofessoren Karen L. Cox ved universitetet i Nord-Carolina i Charlotte.

I en kronikk publisert i CNN tar professoren, som har skrevet bok om bakgrunnen for at monumentene ble satt opp, til orde for at de må fjernes fra offentlige steder som rettsbygninger, parker og skolegårder. Hun mener de er sterke symboler på rasisme og hvit overlegenhet.

Overfor VG utdyper hun:

– Monumentene er en kilde til splid. Problemet er at hvite og svarte amerikanere i sørstatene ser to helt ulike ting når de ser på dem: For hvite er de bare et symbol på historie og kulturarv, mens for svarte er de monumenter som hedrer menn som kjempet for å beholde slaveriet.

HISTORIEPROFESSOR: Karen L. Cox ved universitetet i Nord-Carolina jobber med bok om sørstatsmonumenter i USA, som hun har kalt «No Common Ground». Hun mener det ikke finnes noen samlende fortelling eller utgangspunkt å se statuene fra. Foto: UNC Charlotte

– Å fjerne dem er ikke det samme som å ødelegge dem. Du kan fjerne dem fra stedet hvor det skaper sinne og splittelse, og plassere dem et annet sted, for eksempel på et museum, sier hun.

– En massiv utvikling

Drapet på George Floyd i Minneapolis har blåst nytt liv i kravet om å fjerne statuer av historiske personer med tilknytning til kolonialisme, undertrykkelse og slavehandel. I Norge vil for eksempel Grønn ungdom fjerne en statue av britenes statsminister under 2. verdenskrig Winston Churchill.

I London har en statue av Churchill fått ekstra beskyttelse før ventede demonstrasjoner i helgen, skriver Sky News.

I USA er det de såkalte sørstatsmonumentene som vekker sterkest følelser. Dette er statuer av menn som kjempet på sørstatenes side under den amerikanske borgerkrigen på 1800-tallet. De ønsket å beholde slaveriet, mens nordstatene, som vant krigen, ville ha det avskaffet.

I løpet av de siste to ukene har myndighetene i flere amerikanske byer allerede fjernet rundt 20 slike statuer, skriver Washington Post.

– Det som skjer nå er en massiv utvikling, men jeg er usikker på om dette blir et vendepunkt. Flere delstater har vedtatt lover for å beskytte statuene, i tillegg til at det stort sett skjer i urbane områder, ikke i Tennessee eller Mississippi, sier historieprofessor Cox.

2017: En stor gruppe med såkalte hvite nasjonalister har stilt seg opp rundt statuen av Robert F. Lee i Charlottesville i Virginia, for å beskytte den mot myndighetenes planlagte fjerning. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beskyttet av hvite nasjonalister

Sist debatten om monumentene raste i USA, endte det i voldelige sammenstøt i byen Charlottesville i Virginia, der mennesker som definerte seg selv som hvite nasjonalister og nynazister dukket opp for å beskytte en statue av Robert. E. Lee i 2017. Lee var kommanderende general for alle sørstatens styrker under den amerikanske borgerkrigen.

En 32 år gammel kvinne ble drept da en bil braste inn i en folkemengde som demonstrerte mot de hvite nasjonalistene.

Cox tror fjerningen av monumentene også denne gangen vil møte sterk motstand. Etter at Virginias guvernør Ralph Northam i forrige uke kunngjorde at en statue av nettopp general Lee skal fjernes fra sin prominente plass i Richmond, har en dommer satt flyttingen på vent i i ti dager.

– Dette kan gi hvite nasjonalister nok tid til å organisere noe. Jeg kommer ikke til å bli overrasket hvis menn med våpen dukker opp i Richmond. De har gjort det før, og de har potensial til å samle ganske mange, sier hun.

Også i Europa har flere monumenter blitt revet ned de siste ukene. Slik gikk det med slavehandleren Edward Colston i Bristol i England 7. juni:

– En epidemi av lynsjing

Ifølge Time ble de fleste sørstatsmonumentene i USA satt opp mellom 1890 og 1929 – rundt 30 år etter at den amerikanske borgerkrigen endte. De fleste står i sørstatene.

– Dette var en periode med rasevold, det var en epidemi av lynsjing og det var massakrer. Politikken i sørstatene handlet om å bevare status quo og hvit makt, forteller Karen L. Cox og legger til:

– Det er ikke mulig å fjerne monumentene fra denne konteksten – de står fortsatt i rettsbygningene der svarte menn ble lynsjet.

Ifølge Time begynte debatten om å fjerne statuene i USA for alvor etter at ni svarte amerikanere ble skutt i en kirke i Charleston i Sør-Carolina i 2015. Etter dette ble 114 sørstatsstatuer over hele USA fjernet, ifølge organisasjonen Southern Poverty Law Center. Nå finnes det rundt 770 av dem igjen, ifølge deres database.

Den amerikanske borgerkrigen Den amerikanske borgerkrigen startet 12. april 1861 med militært angrep på Fort Sumter og ble i praksis avsluttet med sørstatsgeneral Robert E. Lees kapitulasjon ved Appomattox i april 1865.

Bakgrunnen var økende motsetninger mellom Sørstatenes plantasjeøkonomi med slavehold og Nordstatenes voksende industri og kapitalistiske økonomi.

For president Abraham Lincoln (R) og nordstatene ble opphevelsen av slaveriet et viktig ideologisk spørsmål.

Krigen kostet 620.000 menneskeliv og forårsaket store ødeleggelser, særlig i Sørstatene. Kilde: NTB Vis mer

– Hører til historien vår

De som ønsker å bevare monumentene, argumenterer med at man ikke bare kan slette historie man ikke liker.

– Disse monumentene hører til historien vår. Den eneste veien vi kan komme oss videre på, er ved å vise toleranse. Men Black Lives Matter er ikke veldig tolerante, sier Samuel Mitcham Jr. til Washington Post.

Han er historiker for organisasjonen Sons of Confederate Veterans, og mener borgerkrigen handlet mer om økonomi enn om slaveri.

En gruppe republikanske senatorer i Virginia skriver i en uttalelse gjengitt i Time at det vil være bedre å prøve å sette historien inn i en kontekst, slik at de kan være en kilde til læring. Donald Trump skriver på Twitter at «de som fornekter historien er dømt til å gjenta den».

– Ingen som har lyttet

Historieprofessor Karen L. Cox sier imidlertid at hun forstår hvorfor folk nå tar loven i egne hender og vandaliserer og river ned statuer. Hun påpeker at de ble satt opp som en hyllest av de hvites overlegenhet i en tid da sørstatene fortsatt kjempet for segregering.

GRAFFITI: To ballerinaer danser på et graffitibefengt monumentet av sørstatsgeneralen Robert E. Lee i Richmond i Virginia. Statuen er beordret fjernet av guvernøren i delstaten. Foto: JULIA RENDLEMAN / X03852

– Men skal vi ikke klare å forholde oss til historie som er ubehagelig?

– Jo, men det er ingen som har forholdt seg til det ubehagelige ved disse monumentene – det er ingen som har tatt tak i konteksten. De står på symbolske steder ment for alle.

– Statuen av Robert E. Lee i Richmond representerer én side av historien. Den andre siden er det ingen som har lyttet til før denne uken.

