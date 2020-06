Demonstranten Martin Gugino (75) kan ikke gå etter politidytt

75-åringen som ble dyttet av politiet i Buffalo har fått et brudd i hodet og klarer ikke å gå etter hendelsen.

Nå nettopp

Det sier hans advokat Kelly Zarcone til CNN.

– Jeg har ikke muligheten til å utdype noe mer utover å bekrefte at han har fått et brudd i hodeskallen, sier hun.

Videre sier Zarcone at han ikke foreløpig er i stand til å gå, men at man nå er i stand til å ha korte samtaler med ham før han blir for sliten.

– Han setter pris på all omtanken rundt ham, men er fremdeles mer opptatt av saken enn han er av seg selv.

De to politibetjentene som kan sees i videoen ble suspendert fra politiet etter hendelsen, og har blitt siktet. De fikk imidlertid raskt støtte av kollegene sine, som valgte å trekke seg fra politiets beredskapsgruppe i protest.

President Donald Trump anklaget for en drøy uke siden Gugino for å være en mulig Antifa-provokatør som drev med planlagt spill.

– 75 år gamle Martin Gugino ble skjøvet vekk etter tilsynelatende å ha fulgt med på politikommunikasjon for å kunne sette utstyret ut av spill. Jeg så hendelsen, han falt hardere enn han ble dyttet. Siktet seg inn på politiskanneren. Kan dette være planlagt?, skrev Trump blant annet på Twitter.

Uttalelsen fikk mange til å reagere kraftig, blant annet fra den demokratiske New York-guvernøren Andrew Cuomo, som kalte hendelsen «hensynsløs, uansvarlig, slemt og grovt».

Publisert: 17.06.20 kl. 18:15

Fra andre aviser