Harry og William avviser mobbesak: «Usann historie»

De to brødrene tar avstand fra rapporter om at Harry skulle føle seg tvunget ut av familien.

Forrige uke skrev The Times om at prins Harry følte seg mobbet og utstøtt av sin bror.

Mandag avviste brødrene det hele i en felles uttalelse:

«Til tross for klare avkreftelser, ble en usann historie som spekulerte i forholdet mellom hertugen av Sussex og hertugen av Cambridge publisert i en britisk avis i dag. For brødre som bryr seg så mye om mental helse, er bruken av provoserende språk på denne måten fornærmende og potensielt skadelig», heter det i uttalelsen, gjengitt av flere britiske medier.

Journalist Roya Nikkhah, som dekker det britiske kongehuset for Sunday Times, kaller det for en «ekstremt sterk uttalelse».

Ifølge Daily Mail er det en sak i nettopp hennes avis som avvises. I The Times ble det hevdet at Meghan og Harry har anklaget William for å mobbe.

The Times skrev at Meghan delvis la skylden på William for at de nå måtte trekke seg tilbake fra kongefamilien, og at hun skal ha sagt til sin ektemann at «dette fungerer ikke for meg».

Slik kommenterer Rebecca English, kongehusreporter hos Daily Mail, uttalelsen:

Hertug Harry og hertuginne Meghans venn, Tom Bradby, lagde en TV-dokumentar hvor han fulgte de to til den sørlige delen av Afrika. Han har vært mye intervjuet etter at hertugparet valgte å offentliggjøre sitt valg.

I dokumentaren, som ble først vist i oktober 2019, åpnet paret blant annet om deres vanskeligheter med Dianas bortgang og vanskelighetene med å konstant være i medienes søkelys.

MEGXIT: Hva blir konsekvensene av dagens møtet på Sandringham? Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Nå sier han at de to truer med et «åpent og avslørende» intervju.

I påvente av krisemøte på Sandringham slott mandag ettermiddag er det mye usikkerhet rundt veien videre.

Beholder de titlene? Hvor skal de bo? Dette er bare noen av spørsmålene rundt «Megxit».

Møtet begynner klokken 15 norsk tid, og utenom dronning Elizabeth og prins Harry, vil også prinsene Charles og William være tilstede.

Hertuginne Meghan er i Canada med sin åtte måneder gammel sønn, men vil være tilgjengelig over telefon.

