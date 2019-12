LOOKALIKE: De utstående ørene får katten til å ligne på Star Wars-figuren Baby Yoda. Foto: CABARRUS ANIMAL HOSPITAL

Hjemløse Baby Yoda Cat tar internett med storm

Hva er søtere enn Baby Yoda? En katt som ser ut som Baby Yoda.

Da TV-serien «The Mandalorian» hadde premiere i november, forelsket seerne seg umiddelbart i rollefiguren «Barnet». Den lille skapningen i Star Wars-universet ble døpt Baby Yoda av fansen, og ble raskt spredd rundt på internett gjennom en haug av memer.

Nå får Baby Yoda følge av en jordisk tvilling. I desember fant dyrevernere i den amerikanske delstaten North Carolina en hjemløs katt med store øyne og utstående ører, og er til forveksling lik Star Wars-figuren.















Katten hadde flere skader og skavanker da den ble funnet.

– Hun hadde store sår rundt nakken, en luftveisinfeksjon, lopper. Hun hadde litt av alt, sier Nancy Rominger i dyrevernsorganisasjonen the Humane Society of Rowan County til Buzzfeed.

Adopteres bort

Etter at katten ble funnet, har den fått behandling ved dyreklinikken Cabarrus. Nå blir Baby Yoda Cat tatt hånd om av en av de ansatte ved klinikken til den blir frisk.

– Det går bra med henne. Hun har fortsatt noen symptomer, men veterinærene tar seg av henne. Det vil ta en stund før hun er helt bra igjen, har Rominger fortalt CNN.

Veterinærene antar at katten er mellom ett og to år gammel. Selv om den har fått hard medfart, er den ikke redd for å knytte seg til mennesker.

BABY YODA: «Barnet» er en av rollefigurene i TV-serien «The Mandalorian». Foto: Disney Plus

– Den er veldig kjælen, den er veldig søt. Erfaringene hennes har ikke gjort henne til en aggressiv katt. Det virker som hun liker mennesker og elsker å ligge i fanget. Hun blir et bra kjæledyr, sier Rominger til CNN.

Likheten med Star Wars-figuren har ført til at bildene av katten har spredd seg i sosiale medier nesten like raskt som Baby Yoda selv.

JULEFEIRING: Baby Yoda Cat fikk være med på julefeiringen hos sin midlertidige vertsfamilie. Foto: CABARRUS ANIMAL HOSPITAL

Når katten har kommet til hektene igjen, vil the Humane Society of Rowan County hjelpe den med å finne et nytt hjem. Det blir neppe vanskelig. Etter all oppmerksomheten, har dyrevernsorganisasjonen allerede blitt kontaktet av flere interesserte vertsfamilier.

