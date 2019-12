DØMT: Sudans styrtede president Omar al-Bashir har i avhør erkjent å ha mottatt millioner av dollar fra kronprins Mohammad bin Salman i Saudi-Arabia. Foto: Bibiana D. Piene / NTB scanpix

Sudans tidligere diktator dømt for korrupsjon

Sudans avsatte leder Omar al-Bashir er dømt til to års husarrest for korrupsjon, ifølge Al Jazeera.

NTB

Toini Thanem

Oppdatert nå nettopp

75 år gamle Bashir styrte Sudan med hard hånd i 30 år. I april i år ble han styrtet av landets militære etter flere måneder med protester og demonstrasjoner mot regimet.

Etter at han ble styrtet, opplyste landets forsvarsledelse at det ble funnet over 1 milliard kroner i kontanter i tre forskjellige valutaer i Bashirs bolig.

les også Hylles i gatene tross krigsforbrytelse-tiltale

Bashir har i avhør erkjent at han mottok 225 millioner kroner fra kronprins Mohammad bin Salman i Saudi-Arabia, men nektet likevel straffskyld under rettssaken.

Lørdag falt dommen mot ham, som ifølge Al Jazeera er på to års husarrest.

Rettelse: I første versjon av denne saken ble den statlige TV-stasjonen Al Hadath sitert på at Omar al-Bashir var dømt til ti års fengsel. Det riktige er to år. Saken er oppdatert med at dette er husarrest. Strafferammen var på ti års fengsel. Dette ble rettet klokken 11.01 14. desember 2019.

Publisert: 14.12.19 kl. 10:43 Oppdatert: 14.12.19 kl. 11:14

Mer om